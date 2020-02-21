日職／牛棚練投53球 張奕熱身賽準備先發

歐力士隊旅日投手張奕，今年春訓已在隊內紅白戰出賽2場，共投3局無失分，原定18日還要再登板，但因手肘緊繃暫緩，今天他進牛棚練投53球，他也表示，肩膀和手肘都沒有問題。

張奕今年首度參與一軍春訓，要靠好表現爭取開季先發輪值，日前他已在紅白戰投了2場，9日首度出賽，中繼1局被敲出1支安打，沒有失分，球速達147公里；13日第二度出賽則投了2局沒有失分，球速平生涯最快的152公里。

根據日本媒體報導，張奕原定要在18日紅白戰再登板，但因投球時手肘有些緊繃暫緩，休了幾天後，他在今天進牛棚練投53球，確認狀況。

張奕今天在投球時，前腳也抬得比以往更高，他透露，這是最近才做的調整，今天沒有用全力投球，但狀況沒有什麼問題。

日媒透露，張奕下一場在對外熱身賽的登板，預計會擔任先發，歐力士隊將在23日的官辦熱身賽對上軟銀隊，之後在自辦熱身賽面對韓職斗山熊隊、西武隊及羅德隊，29日第二場官辦熱身賽與火腿隊交手。