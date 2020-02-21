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中職／樂天女孩添韓職戰力 韓華鷹啦啦隊李河潤加盟

聯合報 / 聯合新聞網／即時報導
樂天桃猿隊啦啦隊隊Rakuten Girls在2020年第四位新成員，過去擔任韓職韓華鷹啦啦隊成員的李河潤（Lee Ha Yoon，原譯李夏恩）正式加入。圖／樂天桃猿球團提供
樂天桃猿隊啦啦隊隊Rakuten Girls在2020年第四位新成員，過去擔任韓職韓華鷹啦啦隊成員的李河潤（Lee Ha Yoon，原譯李夏恩）正式加入。圖／樂天桃猿球團提供

樂天桃猿隊啦啦隊增添新戰力，今宣布Rakuten Girls在2020年第四位新成員，過去擔任韓職韓華鷹啦啦隊成員的李河潤（Lee Ha Yoon，原譯李夏恩）正式加入，讓Rakuten Girls同時擁有台、日、韓職棒頂尖表演成員。

青春力十足的李河潤讓韓職球迷印象深刻，她的堂哥是韓華鷹隊內野手金會成。透過長達半年的協商，以及台韓經紀合作，Rakuten Monkeys成功邀請啦啦隊大物李河潤加入，從去年休季後就已經在台灣進行秘密集訓，籌備新球季所有的舞蹈。

李河潤身高170公分，不論在台上跳舞還是帶著球迷呼喊口號都很有活力，對於能夠參與Rakuten Girls，李河潤説：「我想在全世界傳遞韓國的應援文化，決定從台灣的Rakuten Girls出發，擅長Girls Hip Hop，進入啦啦隊後也練習KPOP流行舞蹈。喜歡自己的自信和笑容，希望大家會喜歡我。」

李河潤將成為首位同時在台灣以及韓國都擔任現役職業球團啦啦隊的樂天女孩，在李河潤加入之後，Rakuten Girls將同時擁有台、日、韓職業運動頂尖表演成員。

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