中職／林祐樂、姚雨翔開轟 獅隊13：2勝綺麗珊瑚
統一獅隊取消赴日交流賽行程後，全隊到花蓮進行移地訓練，今天在花蓮棒球場對戰業餘成棒隊台東綺麗珊瑚隊，在比賽後段靠林祐樂、姚雨翔的2發全壘打拉開比數，終場以13：2勝出。
獅隊今天由施子謙先發，面對首名打者就被敲出三壘打，之後因高飛犧牲打失分，獅隊則在2局下靠潘傑楷、黃恩賜連續安打將比數扳平。
施子謙主投3局失1分，林安可在第4局接手，投了2局，被敲出1支安打，有2次保送，送出2次三振，沒有失分，之後洪心騏、方建德都沒有失分。
獅隊打完6局以3：1領先，7局下林祐樂敲出2分全壘打，再靠保送和對手失誤攻佔滿壘，郭阜林擊出清壘二壘打將比數拉開為8：1，儘管8局上郭恆孝登板被追回1分，獅隊在下半局又靠鄭鎧文適時安打和姚雨翔的3分全壘打擴大差距，最終以11分差勝出。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言