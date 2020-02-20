中職／林祐樂、姚雨翔開轟 獅隊13：2勝綺麗珊瑚

統一獅隊取消赴日交流賽行程後，全隊到花蓮進行移地訓練，今天在花蓮棒球場對戰業餘成棒隊台東綺麗珊瑚隊，在比賽後段靠林祐樂、姚雨翔的2發全壘打拉開比數，終場以13：2勝出。

獅隊今天由施子謙先發，面對首名打者就被敲出三壘打，之後因高飛犧牲打失分，獅隊則在2局下靠潘傑楷、黃恩賜連續安打將比數扳平。

施子謙主投3局失1分，林安可在第4局接手，投了2局，被敲出1支安打，有2次保送，送出2次三振，沒有失分，之後洪心騏、方建德都沒有失分。

獅隊打完6局以3：1領先，7局下林祐樂敲出2分全壘打，再靠保送和對手失誤攻佔滿壘，郭阜林擊出清壘二壘打將比數拉開為8：1，儘管8局上郭恆孝登板被追回1分，獅隊在下半局又靠鄭鎧文適時安打和姚雨翔的3分全壘打擴大差距，最終以11分差勝出。