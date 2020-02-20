快訊

鑽石公主號增13例確診新冠肺炎 目前共634例感染

治療新冠肺炎 瑞德西韋國衛院2周內可達公克級製造

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6搶1／大陸隊暫無法來台 中職擬3版本延賽方案

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
因應肺炎及6搶1，中職是否延賽，令人關注。樂天桃猿隊提供
因應肺炎及6搶1，中職是否延賽，令人關注。樂天桃猿隊提供

表定4月1日在台開打的6搶1奧運最終資格賽，依目前中央針對新冠肺炎的防疫政策，大陸隊暫時無法來台，至於要如何因應？還有待世界棒壘球總會（WBSC）做決定，若賽事延期舉行，中職也已在準備中職例行賽的調整方案。

大陸隊在去年亞錦賽奪季軍，取得今年6搶1參賽資格，但因新冠肺炎爆發，目前中、港、澳人士都禁止來台，儘管大陸棒球協會和WBSC在14日來函，希望我方棒協協助大陸隊來台，但體育署指出，因國內、外疫情持續升溫，目前仍遵照中央政策，棒協也再將訊息轉達給WBSC及大陸棒協。

針對6搶1的因應方案，中華棒協及負責中華隊組、訓、賽的中職，目前都朝賽事延期做準備，中華棒協秘書長指出，WBSC從未提過要更換比賽地點，預計2月底會有答案。

中職秘書長馮勝賢也重申，目前一切的準備都朝6搶1照常開打進行中，等待WBSC的消息，但若賽事延期，也針對中職賽程的變動擬定3種版本的配套方案。

今年中職賽程配合6搶1，表定3月22日至4月5日停賽兩周。馮勝賢指出，若6搶1延至6月舉辦，可能考慮把上半季最後兩周賽事移至原本的停賽周，或是原定4月7日繼續進行的上半季賽事全部往前移，另一種版本則是若6搶1延到5月舉辦，則會再想如何調整賽程。

馮勝賢表示，這幾種版本的賽程調整，會再和中職各隊和領隊討論，再決定如何安排。

中職 棒協 馮勝賢

延伸閱讀

中職／馮勝賢證實 張志豪撤回薪資仲裁

6搶1／4業餘投手加入悍將春訓 給洪總驗貨

6搶1／邀4業餘投手隨悍將集訓 18歲余謙、陳柏毓入列

6搶1／旅日出賽難度高 歐力士看好張奕不放人

相關新聞

中職／兄弟新洋投羅傑斯挨打 樂天桃猿首勝開張

樂天桃猿隊今天作客屏東中信公益園區對上中信兄弟隊，全場揮出21支安打，包括林泓育、朱育賢及廖健富全壘打，終場以12：10...

6搶1／大陸隊盼來台參賽 體育署強調三原則

原定在四月舉行的六搶一奧運棒球資格賽，在我國目前仍因為新冠肺炎（COVID-19）禁止中、港、澳士來台的情況下，大陸棒協...

6搶1／大陸隊暫無法來台 中職擬3版本延賽方案

表定4月1日在台開打的6搶1奧運最終資格賽，依目前中央針對新冠肺炎的防疫政策，大陸隊暫時無法來台，至於要如何因應？還有待...

韓職／培證英雄春訓移師澄清湖 與中職球隊打6場

韓職培證英雄隊今年安排一軍來台春訓，第一階段訓練在高雄國慶青埔棒球場，明天展開的第2階段則會移師到澄清湖棒球場，並預計和...

中職／索沙4局失1分、蔣智賢開轟 悍將隊9局逆轉龍隊

富邦悍將隊今天在高雄燕巢春訓基地與味全龍隊進行自辦熱身賽，回鍋洋投索沙主投4局失1分，還有蔣智賢在第4局轟2分砲，但一度...

6搶1／青棒強投列觀察名單 刺激中職132名土投

根據媒體報導，6搶1奧運最終資格賽，中華隊有意將陳柏毓等幾名球速達150公里的高中投手放入大名單觀察，有機會打6搶1資格賽，至於能否正式擠進最終26人名單，有待觀察。 中華隊將幾名高中投手放入大

中職／林祐樂、姚雨翔開轟 獅隊13：2勝綺麗珊瑚

統一獅隊取消赴日交流賽行程後，全隊到花蓮進行移地訓練，今天在花蓮棒球場對戰業餘成棒隊台東綺麗珊瑚隊，在比賽後段靠林祐樂、...

中職／兄弟火力擋不住 春訓狂敲13轟5戰全勝

中信兄弟隊今年熱身賽火力擋不住，昨天兵分兩路出擊，對上富邦悍將、味全龍隊都以大勝收場，目前五場對外熱身賽全勝，狂攻六十三分、揮出十三發全壘打。

木棒聯賽／李晨薰缺陣 宋晟睿扛起平鎮拚二連霸

職棒球季還未開打，高中年度重頭戲木棒聯賽持續在南台灣熱戰，昨天結束第二階段賽事，三支青棒強權平鎮高中、穀保家商、高苑工商維持全勝，廿一日展開第三階段十六強賽。

中職／味全龍首場春訓熱身賽 3:10不敵兄弟二軍

味全龍隊今年首場春訓熱身賽，今天在斗六棒球場迎戰中信兄弟二軍，前中信兄弟砲手曾陶鎔被安排為先發第8棒、指定打擊，對上前東...

木棒聯賽／16強出爐 平鎮、穀保、高苑維持全勝

高中聯賽木棒組第二階段賽事今天落幕，晉級16強的隊伍出爐，其中平鎮高中、穀保家商及高苑工商在本屆賽事維持不敗之身，另外大...

中職／兩天7轟棒打悍將 兄弟4戰掃53分

中信兄弟隊今年春訓熱身賽火力大放送，今天在屏東中信公益園區對戰富邦悍將隊，單場再揮18支安打，包括4發全壘打，以16：3...

熱門新聞

MLB／大谷翔平二頭肌太猛 記者不敢看

西區四隊新雙星組合 只有湖人管用

NBA／勇士戰績墊底 格林笑稱：想要被買斷

MLB／改到第三張機票 劉致榮赴美向紅襪報到

太空人作弊的受害者 這9個投手最痛

NBA／杜蘭特練球影片流傳 母親直言本季不會復出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。