6搶1／大陸隊暫無法來台 中職擬3版本延賽方案

表定4月1日在台開打的6搶1奧運最終資格賽，依目前中央針對新冠肺炎的防疫政策，大陸隊暫時無法來台，至於要如何因應？還有待世界棒壘球總會（WBSC）做決定，若賽事延期舉行，中職也已在準備中職例行賽的調整方案。

大陸隊在去年亞錦賽奪季軍，取得今年6搶1參賽資格，但因新冠肺炎爆發，目前中、港、澳人士都禁止來台，儘管大陸棒球協會和WBSC在14日來函，希望我方棒協協助大陸隊來台，但體育署指出，因國內、外疫情持續升溫，目前仍遵照中央政策，棒協也再將訊息轉達給WBSC及大陸棒協。

針對6搶1的因應方案，中華棒協及負責中華隊組、訓、賽的中職，目前都朝賽事延期做準備，中華棒協秘書長指出，WBSC從未提過要更換比賽地點，預計2月底會有答案。

中職秘書長馮勝賢也重申，目前一切的準備都朝6搶1照常開打進行中，等待WBSC的消息，但若賽事延期，也針對中職賽程的變動擬定3種版本的配套方案。

今年中職賽程配合6搶1，表定3月22日至4月5日停賽兩周。馮勝賢指出，若6搶1延至6月舉辦，可能考慮把上半季最後兩周賽事移至原本的停賽周，或是原定4月7日繼續進行的上半季賽事全部往前移，另一種版本則是若6搶1延到5月舉辦，則會再想如何調整賽程。

馮勝賢表示，這幾種版本的賽程調整，會再和中職各隊和領隊討論，再決定如何安排。