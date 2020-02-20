韓職／培證英雄春訓移師澄清湖 與中職球隊打6場

韓職培證英雄隊今年安排一軍來台春訓，第一階段訓練在高雄國慶青埔棒球場，明天展開的第2階段則會移師到澄清湖棒球場，並預計和中職球隊進行6場熱身賽，其中25日與中信兄弟之戰，將由高雄市長韓國瑜到場開球。

培證英雄是第一支安排一軍全程在台灣春訓的韓職球隊，2月1日起在國慶青埔球場訓練，球員及教練團也都十分滿意台灣的天候及訓練環境，比起大老遠赴美國訓練，感覺更舒服。

明天起英雄隊移師澄清湖棒球場，高雄市政府運動發展局指出，希望藉由藉由邀請韓職球隊來移地訓練及比賽交流，推廣高雄觀光及場地行銷，且回饋高雄市基層棒球。

培證英雄隊在澄清湖球場的第二階段春訓，預計安排3場隊內賽，另有6場和中職球隊的交手，23日及3月2日對上樂天桃猿隊，25日與中信兄弟二連戰的首戰將由韓國瑜開球，26日雙方移師屏東中信公益園區再戰，兩場比賽都由緯來體育台進行轉播，2月29日、3月5日對上統一獅隊。