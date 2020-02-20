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中職／索沙4局失1分、蔣智賢開轟 悍將隊9局逆轉龍隊

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
悍將隊洋投索沙。圖／富邦悍將隊提供
悍將隊洋投索沙。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天在高雄燕巢春訓基地與味全龍隊進行自辦熱身賽，回鍋洋投索沙主投4局失1分，還有蔣智賢在第4局轟2分砲，但一度被龍隊逆轉，直到9局下猛攻7分，靠著新秀辛元旭揮出致勝一擊，以13：10擊敗龍隊。

索沙今年再披悍將隊戰袍，春訓在15日首度實戰，對上樂天桃猿隊先發2局無失分，最快球速已飆到150公里，今天第2度登板，對龍隊先發4局，被敲出2支安打，失1分。悍將隊也在4局下靠蔣智賢開轟，打下4：1領先。

5局上悍將隊陳冠傑（原名陳品學）登板，面對5名龍隊打者被敲出3支安打，有1次四壞球保送，失4分都是自責分，讓球隊遭逆轉。第7局陳明軒登板再失3分，張竣龍、陳鴻文上場也各失1分。

悍將隊接著在9局下展開大反攻，揮出6支安打，包括辛元旭的超前安打，而兩隊熱身賽協議打滿9局，龍隊換上前悍將隊左投林政賢登板面對前東家，被敲2支安打失1分，悍將隊單局進帳7分收下勝利。

悍將隊全場共敲出18支安打，李宗賢單場3支3猛打賞，胡金龍、辛元旭都是2支2演出。

辛元旭敲出致勝一擊。圖／富邦悍將隊提供
辛元旭敲出致勝一擊。圖／富邦悍將隊提供

蔣智賢 胡金龍

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