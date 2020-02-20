6搶1／大陸隊盼來台參賽 體育署強調三原則

原定在四月舉行的六搶一奧運棒球資格賽，在我國目前仍因為新冠肺炎（COVID-19）禁止中、港、澳人士來台的情況下，大陸棒協、世界棒壘球總會（WBSC）上周來函，希望棒協協助辦理大陸隊入台，並將此事呈報體育署，體育署署長高俊雄今天則是強調將會堅持三原則。

六搶一資格賽四月將在台中洲際與斗六球場開打，不過目前我國仍禁止中、港、澳人士入境，讓大陸隊是否能夠如期來台參賽仍是未知數，體育署署長高俊雄在今天表示，將會堅持三大原則，包括配合中央防疫指揮中心政策、尊重世界棒壘球總會決議，以及全力搶下奧運門票。

高俊雄強調，這次六搶一我國不僅是參賽國還是主辦國，狀況確實較為複雜，「像是當初女足（奧運資格賽）也是我們最早發信到亞洲足總建議換地點，只要是參賽國家都有這個權力可以主張，現在大陸隊也是如此，他們有資格參賽，也有資格主張他們的想法。」

對於六搶一賽事是否可能因此更改舉辦地點，高俊雄則是強調將會尊重世界棒壘球總會的決定，「現在我們就是配合中央防疫指揮中心決策，包括哪些國籍的人是不能入境，如果他們因此建議WBSC換比賽地點，而最終WBSC也做出這樣的決定，我們都會尊重。」

高俊雄最後指出，六搶一是否會受到影響，三月初就會有答案，「三月初世界棒壘總會有個大樓將啟用，屆時他們會開執委會，應該就會做出這個重要決定。」