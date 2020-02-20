中職／兄弟新洋投羅傑斯挨打 樂天桃猿首勝開張

樂天桃猿隊今天作客屏東中信公益園區對上中信兄弟隊，全場揮出21支安打，包括林泓育、朱育賢及廖健富全壘打，終場以12：10擊敗中信兄弟，今年首勝開張，終止4連敗；中信兄弟雖也敲2轟，但吞下熱身賽首敗，中斷5連勝。

中信兄弟新洋投羅傑斯今天首度先發，但擋不住猿隊攻勢，主投3.1局，被敲出9支安打，在首局挨林泓育、朱育賢的「背靠背」全壘打，以及2支二壘打，有1次保送和2次三振，失7分都是自責分。

猿隊打線之後面對兄弟投手陳柏豪、周磊也持續有分數進帳，8局上廖健富再從吳哲源手中揮出2分全壘打，全隊單場3轟。

猿隊先發投手翁瑋均先發2局，被林智勝轟出全壘打、失2分，洪聖欽中繼2局，被張志豪敲出陽春砲失1分，黃子鵬中繼2局失2分，林柏佑、蘇俊璋依序登板無失分， 陳禹勳第9局上場，2出局後因隊友失誤再被連敲5支安打、失5分，但即時踩住煞車。

中信兄弟打線全場共敲出15支安打，包括2發全壘打，全隊在今年春訓6場對外實戰已累積15支全壘打，其中5場對戰中職球隊的熱身賽都拿下雙位數得分，但5連勝告一段落，吞下今年首敗。