聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／兄弟火力擋不住 春訓狂敲13轟5戰全勝
中信兄弟隊今年熱身賽火力擋不住，昨天兵分兩路出擊，對上富邦悍將、味全龍隊都以大勝收場，目前五場對外熱身賽全勝，狂攻六十三分、揮出十三發全壘打。
中信兄弟一軍連兩天在屏東春訓基地對戰悍將隊，前天單場兩轟、以十比四獲勝，昨再掃十八支安打，林書逸不僅開轟又揮二壘打、貢獻三安四打點，陳子豪、蘇緯達、潘志芳及周思齊也都有全壘打演出，兄弟單場五轟棒打悍將隊，再以十六比三取得對戰二連勝。
悍將隊不僅連兩戰被兄弟轟炸，至今四場熱身賽僅十五日以十比八擊敗樂天桃猿隊，拿下一勝，對上統一獅、中信兄弟都輸球，四戰合計失了四十四分。
至於兄弟二軍昨天赴斗六棒球場對上味全龍隊，由新洋投德保拉先發，他在十三日首度實戰，對戰樂天桃猿隊主投三局失兩分，休五天後再登板，昨天先發五局失兩分，打線則有陳子鴻擊出兩分全壘打，終場兄弟以十比三擊敗龍隊。
兄弟至今五場熱身賽，除了面對南韓高麗大學以九比四贏球，另四場與中職球隊的交手都攻下雙位數得分，全隊共十二名球員開轟、累積十三發全壘打（許基宏兩轟），火力大放送。
昨天也是味全龍隊今年首場對外熱身賽，去年選秀首輪指名的投手徐若熙主投一點二局失一分、送出五次三振，重返職棒的前猿隊投手游宗儒也登板亮相；去年擴編選秀被龍隊挑中的曾陶鎔，昨天迎戰前東家中信兄弟，兩打數沒安打，有一分打點。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言