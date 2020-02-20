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中職／兄弟火力擋不住 春訓狂敲13轟5戰全勝

聯合報 / 記者葉姵妤／綜合報導
中信兄弟蘇緯達開轟。 圖／取自兄弟粉絲團
中信兄弟蘇緯達開轟。 圖／取自兄弟粉絲團

中信兄弟隊今年熱身賽火力擋不住，昨天兵分兩路出擊，對上富邦悍將、味全龍隊都以大勝收場，目前五場對外熱身賽全勝，狂攻六十三分、揮出十三發全壘打。

中信兄弟一軍連兩天在屏東春訓基地對戰悍將隊，前天單場兩轟、以十比四獲勝，昨再掃十八支安打，林書逸不僅開轟又揮二壘打、貢獻三安四打點，陳子豪、蘇緯達、潘志芳及周思齊也都有全壘打演出，兄弟單場五轟棒打悍將隊，再以十六比三取得對戰二連勝。

悍將隊不僅連兩戰被兄弟轟炸，至今四場熱身賽僅十五日以十比八擊敗樂天桃猿隊，拿下一勝，對上統一獅、中信兄弟都輸球，四戰合計失了四十四分。

至於兄弟二軍昨天赴斗六棒球場對上味全龍隊，由新洋投德保拉先發，他在十三日首度實戰，對戰樂天桃猿隊主投三局失兩分，休五天後再登板，昨天先發五局失兩分，打線則有陳子鴻擊出兩分全壘打，終場兄弟以十比三擊敗龍隊。

兄弟至今五場熱身賽，除了面對南韓高麗大學以九比四贏球，另四場與中職球隊的交手都攻下雙位數得分，全隊共十二名球員開轟、累積十三發全壘打（許基宏兩轟），火力大放送。

昨天也是味全龍隊今年首場對外熱身賽，去年選秀首輪指名的投手徐若熙主投一點二局失一分、送出五次三振，重返職棒的前猿隊投手游宗儒也登板亮相；去年擴編選秀被龍隊挑中的曾陶鎔，昨天迎戰前東家中信兄弟，兩打數沒安打，有一分打點。

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