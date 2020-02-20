6搶1／青棒強投列觀察名單 刺激中職132名土投

根據媒體報導，6搶1奧運最終資格賽，中華隊有意將陳柏毓等幾名球速達150公里的高中投手放入大名單觀察，有機會打6搶1資格賽，至於能否正式擠進最終26人名單，有待觀察。

中華隊將幾名高中投手放入大名單作為備案，實為無奈之舉，因為旅美投手陳偉殷、江少慶、胡智為，旅日投手張奕、陳冠宇、宋家豪，很可能都無法打6搶1資格賽，加上曾仁和、郭俊麟狀況不明，王維中若被美職球隊簽走也無法打，投手戰力真的是捉襟見肘。多名球評就提到，6搶1資格賽中華隊得靠中職當自強。

假設，不管有無合約在身的旅外投手都無法打6搶1資格賽，中華隊需要12名投手，扣除入選機會很大的業餘王牌吳昇峰，剩下11個投手名額，從目前中職5隊挑選精銳，問題應該不大才對。

要知道，目前富邦悍將、中信兄弟、樂天桃猿、統一獅加上新軍味全龍，總計多達132名本土投手，要從全聯盟最頂尖投手群精挑11人征戰6搶1，照理說應該是可行的作法。

然而，中職本土投手近年來表現不佳，先發輪值發揮空間更長期遭洋投壓縮，無法培養能在一級國際賽事獨當一面的先發投手，只能依靠旅外，去年12強賽就是靠棄打從投沒多久的張奕，還有不具大聯盟經驗的江少慶撐起一片天，說真的，中職投手看到此情此景，應該感慨萬千才是，真的必須好好加油，提升投球能力。

在去年12強賽中，旅外的張奕、江少慶、胡智為與陳冠宇為中華隊貢獻良多。 聯合報系資料照片

今天中華隊有意找幾名高中速球派投手進入觀察大名單，就說明了對中職投手仍感到有些不放心，然而這批年輕小將欠缺大賽經驗，如此跳級參賽，心理素質是否成熟到足以扛起6搶1超高張力大賽重責，不無疑問，評價投手能力，球速只是考量之一，更重要的還有膽識、變化球準度。

曾仁和就讀三民高中三年級時，當時他剛滿18歲，就能飆出153公里火球，吸引選訓委員目光，打完2012年世青賽，又接連跳級征戰經典賽資格賽、亞錦賽和2013年經典賽正式比賽，資格賽和亞錦賽比賽強度比較沒那麼高，他還能負荷，但經典賽正式比賽可不同，保證場場硬仗。

2013年經典賽熱身賽，曾仁和對古巴先發1.1局被擊出10支安打狂失9分，而且第2局投球還被連續敲出8支安打，完全壓制不住古巴暴力打線，正式比賽對荷蘭中繼僅投0.1局、奉送2次四壞保送就退場，當時總教練謝長亨就笑說：「曾仁和表現讓我的胃有點痛。」複賽面對古巴，曾仁和中繼0.2局遭Alfredo Despaigne轟陽春砲，整體表現不理想。

曾仁和過去在高中時期，曾越級打經典賽，是陣中唯一沒有職棒經驗的球員，結果在熱身賽就遭到古巴隊的震撼教育。 聯合報系資料照

曾仁和在高三投球成熟度和完整度算相當高，經典賽打完幾個月後就加盟芝加哥小熊，簽約金高達162.5萬美元已說明一切，以同年紀而論，實力絕對在目前以陳柏毓為首的幾名頂尖高中投手之上。

2013年經典賽中華隊投手群組成相當多元，有高中投手曾仁和，有旅美投手羅錦龍、王躍霖，也有旅日投手王溢正、陽耀勳、林羿豪，還有暫無合約在身的旅美投手王建民、郭泓志、陳鴻文，中職投手僅4人，包括潘威倫、黃欽智、林煜清和王鏡銘，所以中職投手在國家隊處於弱勢地位，不只發生在6搶1，長期以來都是如此。

當年經典賽曾仁和跳級參賽的例子，以結果來講並不成功，多年過去了，中華隊依然將高中投手納入考慮名單，這對中職投手而言不啻是個刺激。

持平而論，中職投手在一級國際賽事整體表現不算差，以2017年經典賽為例，林晨樺、黃勝雄、王鏡銘都有亮眼表現，但選訓委員和教練團信心度不足，仍希望能廣邀各路好手，包括旅美、旅日、業餘和高中投手。

事實上，中職優質本土投手還不少，只是各隊普遍將好的土投放在牛棚，先發輪值放3洋投，再搭配1、2名土投，靠洋投打天下已是趨勢，也就難養成能吃局數且具壓制力的先發土投。

6搶1資格賽中華隊後援投手陣容以中職為主力算相當可靠，比較大的難題是誰來扛先發，如果沒有旅外，扣除吳昇峰扛一場，另外4場由誰丟先發？教練團有無信心？

中職過去支援國際賽事時，先發投手主要由潘威倫扛大旗，但近年沒有接班人讓球迷很擔心。 聯合報系資料照片

為解決此問題，中職真的可以考慮比照韓職作法，那就是一軍只能登錄兩洋投、一洋砲，讓先發輪值有更多本土投手揮灑空間，然後同樣再參考韓職經驗，將好球帶放寬、調降比賽用球彈性係數，讓投打數據更均衡，而非讓天秤完全傾向打者，否則，往後一級國際賽事中華隊先發投手依然得靠旅外和業餘打天下。