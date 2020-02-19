中職／味全龍首場春訓熱身賽 3:10不敵兄弟二軍

味全龍隊今年首場春訓熱身賽，今天在斗六棒球場迎戰中信兄弟二軍，前中信兄弟砲手曾陶鎔被安排為先發第8棒、指定打擊，對上前東家2打數沒安打、有1分打點，但終場龍隊以3：10落敗；中信兄弟在對外熱身賽則是5戰全勝。

龍隊今年首場對外實戰今天開跑，但為防範新冠肺炎疫情，沒有開放球迷進場，也沒有提供轉播，球迷想看龍隊實戰表現還要再等等。

龍隊今天排出去年選秀首輪指名的投手徐若熙先發，主投1.2局，被敲出1支安打，失1分，送出5次三振，接替的劉家愷則挨了陳子鴻一發2分全壘打，之後還動用6名投手依序上陣，包括被Lamigo桃猿隊釋出後加入龍隊延續職棒生涯的投手游宗儒。

至於去年擴編選秀被龍隊挑走的曾陶鎔，今天迎戰前東家中信兄弟，2打數沒安打；龍隊全場共揮出7支安打，僅第6棒、先發右外野手郭天信單場雙安，合計挨了11次三振。

中信兄弟此戰由二軍教頭林威助派二軍到斗六踢館，全場共敲出11支安打，攻進10分，至今5場熱身賽沒輸過，合計揮出13轟、搶下63分。