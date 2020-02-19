木棒聯賽／16強出爐 平鎮、穀保、高苑維持全勝

高中聯賽木棒組第二階段賽事今天落幕，晉級16強的隊伍出爐，其中平鎮高中、穀保家商及高苑工商在本屆賽事維持不敗之身，另外大溪高中繼續將隊史最佳成績往前推進，仁義高中則是繼101學年度後再闖16強。

今年參賽43隊經過第一階段賽事的廝殺後產生24強，分8組進行第二階段賽事，衛冕軍平鎮高中以及穀保家商、普門中學、南英商工、大理高中、大溪高中、興大附農及高苑工商都取得2連勝，以分組第一晉級。

平鎮今天對上仁義，兩隊賽前都已確定晉級，因此調整戰力應戰，平鎮5名投手賴延峰、吳秉恩、洪宸毅、張鈞翔及陳冠宇輪番上陣，打線也有發揮，提前7局以8：0搶下勝利；仁義雖不敵平鎮，但睽違6年闖進16強。

能投能打的宋晟睿也是今年平鎮陣中最受矚目的球員之一，過去以擔任野手為主，升上高三後以開始在投手丘上展露頭角，球速曾破150公里，成球探關注的焦點。

今年宋晟睿在木棒聯賽出賽6場，其中5場擔任先發外野手，合計14打數敲5安打，另一場則擔任先發投手，第一階段賽事對上北科附工，主投5局沒有被敲出安打、無失分，送出6次三振，有2次觸身球，拿下勝投，最快球速146公里。

至於北科附工今天與玉里高中爭晉級門票，王牌投手陳柏毓主投7局用95球，被敲出6支安打，送出9次三振，失2分，率領球隊以7：2搶勝，挺進16強，第三階段賽事又將與平鎮高中碰頭。

16強抽籤結果也在今天賽後出爐，21日開戰，分4組進行循環賽，分組第一列為8強種子，第2名、3名晉級12強淘汰賽。

抽籤結果如下：

A組 普門中學、三民高中、花蓮體中、大溪高中

B組 興大附農、北科附工、台東體中、平鎮高中

C組 大理高中、南英商工、東石高中、西苑高中

D組 嘉義高中、穀保家商、仁義高中、高苑工商