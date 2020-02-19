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中職／兩天7轟棒打悍將 兄弟4戰掃53分
中信兄弟隊今年春訓熱身賽火力大放送，今天在屏東中信公益園區對戰富邦悍將隊，單場再揮18支安打，包括4發全壘打，以16：3擊敗對手，對外熱身賽一路狂勝，目前4戰合計攻進53分、揮出12支全壘打。
中信兄弟今天兵分兩路，一軍總教練丘昌榮率領主力球員在屏東春訓基地對戰悍將隊，兄弟二軍教頭林威助則帶另一批球員前往斗六棒球場對上味全龍隊。
春訓熱身賽連兩天的「金控大戰」，兄弟展現凶猛火力，昨天共敲12支安打，以10：4奪勝；今天則掃出18支安打，包括林書逸、陳子豪、蘇緯達、潘志芳及周思齊都有全壘打演出，其中林書逸單場3安4打點，只差二壘打就能締造「完全打擊」。
中信兄弟目前進行的4場對外熱身賽（不計今天與味全龍隊之戰），場場上演全壘打秀，且對上中職球隊的3場比賽都攻進雙位數得分。
兄弟自13日起展開首戰，以18：6擊敗樂天桃猿隊，共詹子賢、許基宏、張志強、黃鈞聲4人開轟，15日以9：4擊敗南韓高麗大學，許基宏再敲全壘打，昨天與悍將隊的交手又有吳東融、杜家明開砲，4戰共揮出12發全壘打。
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