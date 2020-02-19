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日職／面對羅德洋將競爭 陳冠宇：我不會輸
去年球季在一軍繳出一張不錯的成績單，羅德隊旅日左投陳冠宇今年迎接第10個旅日球季，他也對自己更有信心，儘管面對牛棚洋投競爭，陳冠宇誓言「不想輸」，會拿出自己最好的表現，替球隊貢獻。
陳冠宇去年整季以中繼、後援身分出賽，在一軍出賽44場寫日職生涯新高，共投57局，拿下1勝1敗5中繼，防禦率3.63，加上季後參與世界12強賽也投出好表現，整年大有收穫。
然而今年是陳冠宇旅日第10個球季，並將在季後滿30歲，面對年輕選手的競爭，讓他更有危機感，今年羅德也再網羅傑克森（Jay Jackson）和赫曼（Frank Herrmann）兩名中繼洋投，陳冠宇的挑戰也更大。
儘管如此，陳冠宇認為，補強也是為了幫助球隊，這樣的競爭是好事，「但我不會輸。」日本媒體《Baseball King》也指出，陳冠宇在訪談時語調冷靜，但比起去年，感覺得出他的言語中帶有強烈的決心。
陳冠宇今年春訓從一軍出發，至今在熱身賽出賽2場、共投3局無失分，談起目前的狀況，他也向日媒表示，自己對今年很有信心，目前身體狀況都很好。他也期望今年自己能對球隊做出更多貢獻，至少投到45局，並幫助球隊拿下優勝。
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