日職／王柏融替補2打數沒安打 對外熱身賽13支0

火腿隊「大王」王柏融在今年春訓對外熱身賽還在尋求首安，今天在沖繩名護球場對上廣島隊，沒被排進先發陣容中，也是他今年首度被移出先發，替補上場2打數沒有安打，至今5場熱身賽13支0。

王柏融在15日火腿隊紅白戰開轟，是他至今在實戰的唯一安打，但對外熱身賽仍沒有表現，先前對上阪神、樂天與韓職三星獅隊的4場自辦熱身賽，合計11打數沒有安打。

今天火腿隊對上廣島隊，王柏融沒被排進先發，在第6局被換上場代打，首打席擊出二壘滾地球出局，第2度站上打擊區則遭到三振，單場兩次打擊機會沒有安打，對外熱身賽還在找手感。

至於火腿隊左外野手位置，今天改由19歲混血小將萬波中正擔任，打第7棒，4打數敲出1支二壘打，有兩分打點，終場火腿隊以5：1擊敗廣島隊。