NBA明星賽新制叫好又叫座 中職也能更精彩

NBA甫於2月16日結束一年一度的明星賽，為了紀念不幸在空難意外逝世的球星布萊恩(Kobe Bryant)，今年特別改以「Elam Ending」賽制進行。雙方以第三節領先方分數，再加24分為最終目標，以搶分方式進行，而每一節另算單獨的競賽。這場賽事由原本落後方LEBRON隊在末節大逆轉獲勝，讓明星賽不只是歡愉、個人秀，而是刺激且大展他們明星身手做公益，令球迷感到驚艷又瘋狂。

然而回到台灣，所謂的國球「棒球」，今年度可能形成強烈對比，不一定刺激、瘋狂倒是其次，而是可能中職首次停辦明星賽。由於奧運賽事的關係，若中華隊順利晉級，可能比照去年備戰12強賽事，明星賽由中華國手隊與中職聯隊交戰。若未能進軍奧運，為了追趕賽程，讓下半球季賽事順利，將不舉辦明星賽。

中華職棒以往為了行銷明星賽，還請到前大聯盟球星I-Rod(左3)及Giambi(右2)助陣，現在居然連明星賽都可能取消了。 聯合報系資料照片

2019年明星賽是最特別的一屆，為了備戰12強，由中華隊總教練洪一中挑選組成，且不限於參與明星賽票選的選手。實際上入選明星賽中華隊的26位球員，順利成為12強國手的僅有11位，打得最好的林益全沒入選，讓這賽事當初用意被削弱許多。唯一的亮點是讓業餘球員吳昇峰參賽，這是明星賽首度讓非中職球員登板。

2019年明星賽由中華隊出戰中職明星隊，也是人氣王彭政閔引退賽，難得賽制有了新變化，但往後的明星賽同樣也需要強大的吸票機。 聯合報系資料照片

回顧過去30年的明星賽，1990年是職棒元年，當時為了推廣職棒，連續三年明星賽都是北中南各一場，由戰績分組，但都是龍象對戰獅虎。1993年改為單場比賽，開啟彷彿例行公事般的賽事，觀眾人數逐漸探低。實際上除了2019年由中華與中職對戰外，只有2001年、2017年老將新秀對戰，2013年的選秀對戰，及2015年力量vs.速度之戰，其餘25年都是由2~3隊聯軍分組對抗。聯軍分組對戰的這些年中，有兩種分隊方式，其一為戰績分隊，另一種則是南北對抗。2005年至2012年，就是由北部球隊(紅隊)與中南部球隊(白隊)對戰，僅有因2009年縮隊，及2011年Lamigo北遷而更動，但都仍是一樣的組合模式，這也是台灣大聯盟明星賽的分隊方式。

2001年是中職首度推出新玩法，由還是菜鳥的彭政閔、鄭兆行等人，出戰謝長亨及林仲秋領軍的老鳥隊，但這年卻是觀眾人數最少的一年。2013年由兩邊教練團選秀決定先發球員。2015由各守備位置體重區分，分為力量及速度二隊，不過因為守位的因素，速度隊有林益全、陳俊秀等強打，力量隊有不太會開轟的林琨笙、林旺衛等人。2017年則是以亞冠賽組隊資格為分界，可視為另一次老將新秀戰，不過新秀隊還是放入了陳俊秀等旅外歸國未滿三年的不年輕球員。

除了現役球員外，2015年及2016年兩年，另舉辦退役職棒球星傳奇明星對抗賽。2015年由味全、興農及統一退役球星組成紅隊，白隊由兄弟、三商及中信合組，包含羅世幸、林仲秋、李居明、曾智偵等都參加，甚至洋將養父鐵都共襄盛舉。2016年則由洪一中、鄭幸生等傳奇球星，搭配較後期退役的球星組成，包含郭勇志、黃欽智、張家浩等。這兩年的傳奇明星賽，雖然只進行三局賽事，但吸引許多資深球迷目光，加上他們的星度夠反而更經典。

中職曾於明星賽時舉辦傳奇明星對抗賽，讓許多球迷回味無窮，或許他們也可以在明星賽中穿插助陣，增加些趣味性。 聯合報系資料照片

然而這些年中職明星賽越漸無趣，主要原因因為僅有四隊，若以兩兩分組，就是各隊主力輪流上陣。另一方面球迷數量因素，上半場幾乎為某兩隊之戰，下半場為另外兩隊對戰。除了單場賽事可以看到四隊主力球員，以及吉祥物與啦啦隊的合作與對抗外，整體而言仍少了些變化。另外陳金鋒、彭政閔等人氣球星陸續退役，不再多點花樣，恐怕更難吸引目光，也難培養下一個明星。

目前中職將邁入五隊時期，除了當國家隊的靶子隊外，是可以做些改變。先發球員可考慮由選秀方式產生，或旅外對戰本土等方式，避免造成先發就像某兩隊之戰，增加一些對戰的趣味。賽事中可以多些改變，如穿插傳奇球星在某些局數協戰，加入突破僵局賽制，或是利用激勵及公益獎金等，增加些趣味或刺激。明星賽不應該只是一場比賽，更是能夠吸引球迷及創造球星的地方，聯盟與球團都應該積極舉辦。NBA能夠玩出新花樣，中職也應該多些變化，才讓這場「秀」更有趣。