棒球／「張老師」張昭雄辭世 82歲人生過得精采

資深體育記者、中職球評「張老師」張昭雄今天過世，享年82歲，消息傳到圈內讓很多人十分不捨。

張昭雄曾任聯合報記者，長年經營體育新聞，擁有無數讀者，也培養不少體育記者，目前仍有很多後輩仍在第一線打拚；他今天在睡夢中過世，走完精采的人生，他的女兒也感謝大家對父親長久以來的支持與照顧。

張昭雄在棒球、籃球界都有一定份量，1990年看著中華職棒誕生，也開始擔任球評，很多球迷每天都會固定守在收音機仔細收聽「張老師」講評，他整理各項數據的功力，更讓很多人佩服不已，至今仍是圈內的佳話。

中職去年舉行30周年特展，張昭雄受邀出席，還是吸引不少球迷合影，爭相和他打招呼，這位體壇重量級前輩最近也出席不少活動，很有精神和熟悉的朋友打招呼，今天傳出辭世的消息震撼圈內。 球評張昭雄18日過世，享壽82歲。 圖／張昭雄兒子張逸群提供

球評張昭雄18日過世，享壽82歲。 圖／張昭雄兒子張逸群提供