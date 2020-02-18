中職／新冠肺炎衝擊賽事 考慮架設體溫探測儀
中職官辦熱身賽28日開打，面對新冠肺炎疫情擴大，聯盟將會強化防疫措施，考慮比照機場檢疫規格，在球坦入口處架設紅外線體溫探測儀。
中職在2003年因應SARS疫情時，對進場球迷量體溫，不符標準拒絕進場。
由於今年新冠肺炎來勢洶洶，聯盟完全不敢大意，官辦熱身賽、3月14日開打的球季賽都有因應之道；中職會長吳志揚表示，最近有和體育署接洽，針對架設紅外線體溫探測儀的問題，是否能夠幫助中職。
中職秘書長馮勝賢強調，紅外線體溫探測儀本來可以租用，現在必須購買，聯盟正在評估各種防疫方式，對球迷加強宣導，讓他們安心進場觀戰最重要。
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