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60歲鍾楚紅真實樣貌曝光 網驚：變這樣！

中職／吳東融、杜家明開轟 兄弟3戰狂攻37分

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

中信兄弟隊今天在屏東春訓基地對富邦悍將隊進行熱身賽，全場揮出12支安打，包括三局下吳東融三分砲、八局下杜家明兩分砲，終場以10：4獲勝，目前三場自辦熱身賽狂攻37分。

兄弟前兩戰18比6勝樂天桃猿、9：4勝南韓高麗大學，春訓砲火十分凶猛。

兄弟今天打完前七局4：2領先，八局下打了十人次，攻下六分大幅拉開比數，先發投手廖乙忠用60球投完五局，只被揮出三支安打，失一分奪勝。

還在等待新約的前旅美球員張進德，披上悍將球衣出賽，七局上面對鄭凱文轟出陽春砲，石翔宇九局上從謝榮豪的手中敲出兩分砲。

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