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6搶1／大陸隊來台意願不變 希望中華棒協協助

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

新冠肺炎疫情是否影響四月一日開打的六搶一奧運資格賽，中華棒球協會正在密集評估，月底前應該會明朗化。

棒協今天發出聲明如下：

「因應武漢肺炎疫情，以及禁止大陸人士來台政策，中國棒協與世界棒壘球總會（WBSC）上周皆來函希望本會協助辦理中國隊入台，本會也在上週五報體育署。

WBSC也與國際奧會密切討論有關延賽的可能性，因牽涉到東京奧運報名期程，因此本會與WBSC都希望於本月底能有明確答案，其餘籌備工作皆正常運行中。」

六搶一奧運資格賽四月一日到五日在台中洲際、斗六球場進行，將是中華隊挑戰東京奧運棒球賽的最後機會，由於新冠肺炎疫情擴大，一旦比賽時間生變，延到六月再打是可能方案。

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