6搶1／新冠肺炎擾亂賽程？吳志揚：當然可能延期
新冠肺炎疫情擴大，原定四月一日在台中洲際、斗六球場開打的六搶一奧運資格賽可能受到波及，中職會長吳志揚說：「當然可能延期。」
中職去年在世界12強賽爭取東京奧運門票失利，六搶一奧運資格賽將是最後機會，不過受到新冠肺炎疫情影響，延到六月是可能方案，吳志揚不排除延賽的可能性。
他表示，六搶一奧運資格賽是否延賽，中職沒有主動權，必須由世界棒壘球總會（WBSC）決定。
吳志揚說：「將把台灣防疫政策告訴WBSC，什麼球隊不能來，隔離多久可進來，會把這些資訊蒐集好，讓WBSC判斷。」
中職新球季3月14日開打，因應六搶一奧運資格賽將短暫停賽，吳志揚認為，就算六搶一賽事延後，今年球季賽也不會受到影響，可因應比賽時間調整賽程表。
他說：「六搶一奧運資格賽是否延期或是停賽，都不是中職可以決定。」
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