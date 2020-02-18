日職／陽岱鋼熱身賽再敲安 陳冠宇讓巨人3上3下

日職巨人、羅德隊今天在沖繩那霸進行自辦熱身賽，旅日好手陽岱鋼、陳冠宇都上場測試狀況，陽岱鋼三打數一安打，目前在三場熱身賽合計九支二、攻下一分打點。

陽岱鋼15日對韓職三星獅之戰四打數揮出一支二壘打，攻下一分打點，隔天對橫濱隊官辦熱身賽兩個打數掛零，休息一天後對羅德之戰再亮相。

陽岱鋼此役五局下接替洋砲帕拉（Gerardo Parra）打擊，在一、二壘時揮出右外野飛球，七局下中外野飛球，九局下揮出中外野安打。

陳冠宇八局下登板，讓巨人隊三上三下、投出一次三振，連同前一戰對廣島隊投兩局，目前在熱身賽累積三局無失分。