日職／王柏融還在找手感 自辦熱身賽11支0

日本火腿隊今天在沖繩名護球場進行自辦熱身賽，對決韓職三星獅隊，旅日好手王柏融擔任先發六棒、指定打者，兩次打擊未有安打，目前在四場自辦熱身賽連11個打數未開張。

王柏融二局下揮出一壘方向滾地球，四局下在一、二壘有人時打成三壘界外球出局，完成兩個打席後退場休息。

火腿展開春訓後，王柏融曾在球隊實戰練習、紅白戰揮出兩支全壘打，但在自辦熱身賽連11打數、連12打席掛零，唯一一次上壘是靠觸身球，看來還在調整狀況。

王柏融旅日生涯第二季，年薪一億日圓，在日職排名並列九十九、隊上並列第八。

日職今年「億圓俱樂部」共有116人，王柏融首次入列，巨人隊菅野智之六億五千萬排名第一，軟銀隊柳田悠岐五億七千萬居次，坂本勇人、淺村榮斗、山田哲人、巴倫汀、薩法提五億並列第三。