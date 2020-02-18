六搶一／中華隊第一階段集訓 業餘4投報到
備戰東京奧運「六搶一」最終資格賽，中華隊啟動第一階段集訓，四名業餘投手吳昇峰、王宗豪、陳柏毓、余謙昨天報到，今天正式隨富邦悍將隊展開練習，方便總教練洪一中就近觀察狀況。
六搶一資格賽將於4月1日開打，中華隊第一階段集訓邀請成員包括業餘球員及旅外無約球員，不過也尊重球員原有的訓練計畫，張進德已跟隨悍將練球，王維中、郭俊麟隨樂天桃猿隊練球，廖任磊則隨中信兄弟練球。
除了四名投手外，內野守備教練吳思賢、體能教練林衛宣也報到，吳昇峰、王宗豪、余謙今天於燕巢棒球場開始練習，唯一高中生陳柏毓則因北科附工仍在進行木棒聯賽，今明兩天都有賽事，在報到後隨即告假，返回母隊效力。
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