日職／沖繩春訓現地觀察 球迷也受害於新冠肺炎

新冠肺炎疫情從中國武漢爆發以來，短短1個月就對全世界其他國家的航運交通、經濟發展、人身安全及社會活動等都造成莫大的影響，體育賽事自然無法倖免於外，連台灣球迷近期最重視的，將於4月舉辦的奧運6搶1資格賽，世界棒壘球總會(WBSC)也在考慮是否原地延賽；而正處於春訓階段的日職各球隊，也針對肺炎疫情做出了幾項相對措施。

首先是阪神在7日宣布包含一、二軍全體，對於沖繩及高知兩地開打的春訓練習及熱身賽，請球迷「自肅」在7局進攻前所要進行的噴射氣球應援，自肅是自我管制之意，不過依日本婉轉的說話態度，自肅就等同禁止，球場賣店也不會再販賣氣球，以避免肺炎的感染，不只是主場，阪神也對將交戰的對手發出要求；中日在同一天做出同樣聲明，DeNA、樂天、西武隨後陸續對球迷發出這項呼籲，只是規範期間長短有所不同；西武及阪神月中在高知要與中職統一進行的3場交流賽，也在12日正式宣佈因新冠肺炎而取消。

中日春訓基地的告示。 福耳攝影

發出自肅管理氣球應援措施之後沒幾天的14日，在沖繩就出現了第一位確診新冠肺炎的病例，自此病毒的威脅正式在沖繩展開，隔天，才剛從石垣島移師到沖繩本島的羅德，就馬上對球員發布包括簽名、握手、合照等面對面式的「球迷服務」都一切自肅，在球隊內也要相關人員勤洗手、加強漱口、用酒精消毒及外出時戴口罩等；其他球隊如樂天、火腿、中日、DeNA、西武及歐力士隨即跟進，只不過限制的程度有些微差別，另外幾支球隊雖然沒有明文正式對外公佈，但在春訓基地就看得出來球員已經不再簽名、合照，與球迷的互動也變少許多，一切都是為了要防止肺炎的感染。

筆者在14日前往沖繩，剛報到完就看到沖繩傳出疑似病例，到達沖繩後證實該例確診，隔天搭車至北谷運動公園的中日春訓基地，這天是中日對羅德的練習賽，到球場時羅德投手群正在副場地練習，陳冠宇就在場地最外側，在網邊就能清楚地近距離看到他，中午練球完畢後，趁他進球場內時上前索取簽名，他很親切地表示不好意思，球隊規定現在不能簽名，當時筆者還以為是當日訓練結束前都不能簽名，後來才知道羅德是在當天公佈中止所有球迷服務，而在北谷球場內也不時會看到中日球團貼出的告示，希望球迷能理解這時球員的態度可能有些冷淡，實在是為了防疫，整個沖繩跟宮崎的春訓，隨著日本確診病例增加而籠罩在肺炎的低氣壓之中。

每年的春訓都是球迷最期待的時期，一整年當中只有這段期間最能靠近球員，也是索取簽名、合照的最佳時機，球迷服務也是球隊在春訓時的一個重點，要下這種中止的命令情非得已，畢竟球員有很多時候面對的是數十位球迷，被圍繞著索取簽名合照的狀況也常發生，簽名時拿筆或簽名板時甚至會有肢體上的碰觸，尤其是手指拿筆的部分，萬一不小心被傳染到，除了自己生病，說不定接觸過的整隊人員都要被隔離14天以上，影響層面已經不只是單獨一支球隊，連帶著整個日職都會受到衝擊，這實在是無法承受的風險，也讓一些以往來者不拒的球員，被迫暫時不親民，另外，運動賽事本身就是一個大量人潮群聚的活動，如何在熱身賽開打後，做好防疫的工作，或許是日職及中職聯盟都要面對的難題。