木棒聯賽李展毅再開轟大理搶勝 南英勝玉里

高中木棒聯賽第二階段，大理高中李展毅再開轟，單場3安、5局敲兩分砲，率隊5比3勝東石高中；南英商工由郭泓志外甥林振瑋先發，8.1局飆6K、好投壓制，率隊2比1擊敗玉里高中。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第二階段24強賽今天開打，大理高中與東石高中、育民工家同組，大理高中今天由曹祐齊先發，總計用98球投6.1局，僅被敲出4支安打，投出4次三振，失掉3分（1分責失分），表現不錯。

大理高中首局2人出局後，靠著李展毅安打開啟攻勢，再靠著接連安打、保送，單局攻下3分，開賽就取得領先，東石2局下半追分，靠著失誤、盜壘、滾地球、安打，追回1分。

大理高中5局再起攻勢，李展毅兩分砲，幫助球隊多添保險分，為個人木棒聯賽第2轟，東石5局下半靠著接連兩支長打追回2分，追分不及，吞下敗仗。

李展毅本來就具有不錯長打實力，預賽時就曾開轟，今天單場4打數敲出3支安打，首局、3局都敲一壘打，5局兩分砲建功，幫助球隊搶下勝利。

南英商工與玉里高中、北科附工同組，南英商工今天首戰與玉里高中交手，南英商工由前職棒球星郭泓志外甥林振瑋先發，林振瑋身高破200公分、具有身材優勢，先發總計用88球投8.1局，被敲6支安打，投出6次三振，僅失1分責失分、表現亮眼。

南英商工2局靠著張嘉豪安打、保送、黃聖佑安打先馳得點，8局再靠著許宸銘適時二壘打，送回第2分，玉里高中打線受制，直到9局才突破林振瑋壓制，攻下1分，但攻勢沒能延續，吞下敗仗。