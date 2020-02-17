木棒聯賽東體單局4失誤吞敗 對戰彰藝沒有退路

高中木棒聯賽第二階段（24強）今天開打，台東體中與大溪高中首戰碰頭，台東體中8局下半單局4次失誤誤事，終場以11比12吞敗，接下來與彰化藝中交手沒有退路。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第二階段24強賽開打，台東體中與大溪高中、彰化藝中同組，台東體中首戰與大溪高中交手，台東體中首局靠著陳唯翔安打、接連觸身球保送、失誤，首局攻下2分，大溪高中下半局靠著接連安打，追回1分。

大溪高中2局再起攻勢，靠著汪家毅、余義、鍾玉成、黃聖凱接連安打，單局攻下3分、超前比分，3、4局再各添1分，取得6比2領先。

雙方攻勢互有往來，台東體中5局一口氣追回4分、扳平比數，大溪高中下半局再添3分、再度要回領先，兩隊7局打完，大溪10比8領先，台東體中8局上半，隊長林政華二壘打開啟攻勢，陳唯翔二壘打追回1分，再靠著失誤跑回追平分，李紹廷二壘打，送回超前分。

台東體中8局下半守備出狀況，單局4次失誤誤事，大溪高中沒有敲出安打，單局就攻下2分、拿下比賽勝利。

台東體中總教練葉明嘉表示，大溪高中打擊實力不錯，球隊8局下半內野手守備狀況多，是今天沒能拿下比賽勝利的關鍵，明天台東體中沒有賽程，球隊安排練球，緊盯守備調整，19日與彰化藝中比賽沒有退路。