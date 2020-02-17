中職／張志豪身價呼之欲出 劉志威：雙方已有共識

中信兄弟隊外野手張志豪今早向聯盟撤回薪資仲裁，兄弟領隊劉志威表示，已和張志豪達成調薪共識，近兩天會和詹子賢、王勝偉的薪水一起公布。

張志豪上周提出薪資仲裁，成為今年全聯盟唯一一人，今天決定撤回，聯盟秘書長馮勝賢已證實此事。

張志豪去年月薪50萬元是生涯新高，出賽109場繳出打擊率2成57、全壘打26支、打點79分的成績，加薪不成問題，從目前情況看來，新球季將成為全隊最高薪野手。

兄弟目前三名球員月薪超過50萬元，依序是李振昌62萬、鄭凱文58萬、林智勝52萬，從張志豪去年表現看來（全壘打、打點都創個人單季新高），今年身價可望超過林智勝。

兄弟本季薪資只剩張志豪、詹子賢、王勝偉的薪水還未宣布，其他球員都已確定。