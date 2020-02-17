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中職／再簽右投霸能 樂天桃猿四洋投都具大聯盟資歷
樂天桃猿隊再添大聯盟級外籍投手，球團今天公布簽下兩年大聯盟資歷的投手霸能（Lisalverto Bonilla），開季四名洋投都已到位。
29歲的霸能為多明尼加籍，身高183公分，體重102公斤，右投的他在2014年及2017年曾在大聯盟出賽，兩年累計出賽15場，其中7場先發，共57.1局，戰績4勝3敗，防禦率6.28。
2018年霸能轉往韓職發展，在三星獅隊擔任先發投手，29場出賽拿下7勝10敗，如今來到台灣加盟中職，霸能表示，感覺一切並不陌生，期待展開中職生涯。
加上之前簽下的卡本特、威拉諾及尼寇力，樂天桃猿備妥四名洋投迎戰今年球季，四人都具有大聯盟出賽經驗，尼寇力及霸能兩位洋投都將在二月下旬抵台。
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