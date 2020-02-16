棒球／崇越經營運動中心 欲打造成棒球訓練中心

新落成的台北大學運動中心去年啟用，由崇越科技負責營運，前中信鯨隊捕手王宸浩擔任副執行長，計畫將運動中心打造為棒球訓練中心，除了現有的專業訓練器材及棒球學院外，預計6月引進鈴木一朗同一套的初動負荷訓練器材。

台灣棒壘球科學研究會今天在台北大學運動中信舉辦成立大會，也讓這座場館的內部環境和規劃對外曝光，由研究會籌備委員之一的王宸浩帶著會員導覽場館。

台北大學運動中心3、4樓為學校社團所使用，1、2樓及地下一樓的運動空間則由崇越負責營運，崇越已投入近兩千萬元，目前設置有運動表現訓練中心、3間韻律教室、羽球館、一般健身房，以及設置25公尺、10個水道的游泳池，附設烤箱、蒸氣室及水療池。

其中運動表現訓練中心就斥約800萬打造，針對專業運動訓練設置，引進和大聯盟紅襪隊相同的專業運動器材，數量只遜於左營國訓中心，另一邊則是室內棒球學院，並添購科學化棒球訓練器材。

王宸浩透露，前旅美球員何紹斌曾到此訓練，大誇器材比美職更好，包括胡金龍等幾名富邦悍將隊先前到此拍片，也對這訓練環境感興趣。

未來場館將再引進10台來自日本鳥取的初動負荷訓練的訓練設備，器材只租不賣，租金同樣是大手筆。王宸浩指出，崇越原本有意在2015年和長庚同時引進此設備，但因場地成本考量而作罷，如今有自己經營的場館，少了一筆開銷，器材原本近期就能抵台，但礙於合約等因素，預計要等到6月。

後續場館內還會增加運動科學及醫療復健的器材及相關人才，打造更完整的訓練中心，王宸浩也提到，已和台北大學校方討論，申請體育署補助經費整修棒球場，由崇越負責維護，利用學生使用以外的時間。