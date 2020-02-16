快訊

台中南屯疑黑吃黑搶千萬？5嫌開2車破窗搶錢

新冠肺炎社區感染 陳時中：不排除公布個案住家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／崇越經營運動中心 欲打造成棒球訓練中心

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
台北大學運動中心棒球學院。記者葉姵妤／攝影

新落成的台北大學運動中心去年啟用，由崇越科技負責營運，前中信鯨隊捕手王宸浩擔任副執行長，計畫將運動中心打造為棒球訓練中心，除了現有的專業訓練器材及棒球學院外，預計6月引進鈴木一朗同一套的初動負荷訓練器材。

台灣棒壘球科學研究會今天在台北大學運動中信舉辦成立大會，也讓這座場館的內部環境和規劃對外曝光，由研究會籌備委員之一的王宸浩帶著會員導覽場館。

台北大學運動中心3、4樓為學校社團所使用，1、2樓及地下一樓的運動空間則由崇越負責營運，崇越已投入近兩千萬元，目前設置有運動表現訓練中心、3間韻律教室、羽球館、一般健身房，以及設置25公尺、10個水道的游泳池，附設烤箱、蒸氣室及水療池。

其中運動表現訓練中心就斥約800萬打造，針對專業運動訓練設置，引進和大聯盟紅襪隊相同的專業運動器材，數量只遜於左營國訓中心，另一邊則是室內棒球學院，並添購科學化棒球訓練器材。

王宸浩透露，前旅美球員何紹斌曾到此訓練，大誇器材比美職更好，包括胡金龍等幾名富邦悍將隊先前到此拍片，也對這訓練環境感興趣。

未來場館將再引進10台來自日本鳥取的初動負荷訓練的訓練設備，器材只租不賣，租金同樣是大手筆。王宸浩指出，崇越原本有意在2015年和長庚同時引進此設備，但因場地成本考量而作罷，如今有自己經營的場館，少了一筆開銷，器材原本近期就能抵台，但礙於合約等因素，預計要等到6月。

後續場館內還會增加運動科學及醫療復健的器材及相關人才，打造更完整的訓練中心，王宸浩也提到，已和台北大學校方討論，申請體育署補助經費整修棒球場，由崇越負責維護，利用學生使用以外的時間。

王宸浩表示，校區附近運動中心不少，因此必須有特色做出區隔，計畫讓台北大學的運動中心打造成棒球訓練中心，館內將有3套重量訓練系統，加上游泳池等空間，且停車方便、距離雙北也不遠，待一切到位後，應會成為國內最優的棒球訓練中心。

台北大學運動表現訓練中心。記者葉姵妤／攝影
台北大學運動中心游泳池，使用電解食鹽產生的次氯酸水消毒。記者葉姵妤／攝影
台北大學運動中心一般健身空間。記者葉姵妤／攝影
台北大學運動中心游泳池水療池。記者葉姵妤／攝影
台北大學運動表現訓練中心，設置與紅襪隊相同的訓練器材。記者葉姵妤／攝影

棒球 胡金龍 富邦悍將
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

棒球／台灣棒壘球科學研究會成立 學術與訓練交流平台

棒球／台中市成棒隊球員公佈 幾乎原班人馬

棒球／台中城市隊甄選球員 60人報名參加

大聯盟新制扼殺一人左投 球迷是否願意買單？

相關新聞

日職／官辦熱身賽開打 陽岱鋼替補上場2支0

日本職棒官辦熱身賽今天開打，首戰由巨人隊在沖繩那霸對上橫濱隊，近況不錯的陽岱鋼沒有被排進先發，替補上場2打席沒有安打，有...

棒球／台中市成棒隊球員公佈 幾乎原班人馬

台中市成棒隊重新組隊，昨天進行球員徵選，今天公布錄取名單，共23名球員，幾乎都是台灣人壽成棒隊的原班人馬，投手教練陽建福...

棒球／崇越經營運動中心 欲打造成棒球訓練中心

新落成的台北大學運動中心去年啟用，由崇越科技負責營運，前中信鯨隊捕手王宸浩擔任副執行長，計畫將運動中心打造為棒球訓練中心...

棒球／台灣棒壘球科學研究會成立 學術與訓練交流平台

為了讓運動科學結合棒壘球訓練，球界人士經過長時間籌畫，催生台灣棒壘球科學研究會，今天在台北大學運動中心舉行成立大會，出席...

中職／宋家豪對戰阪神 中繼1局無失分

日職樂天隊今天在沖繩宜野座與阪神隊進行春訓熱身賽，也是為了紀念已故教頭野村克也的「追悼試合」，旅日投手宋家豪在第6局登板...

6搶1／肺炎疫情影響 如期開打仍有變數

預定四月一日在台中開打的六搶一奧運棒球資格賽，受新冠肺炎疫情影響，如期開打仍有變數，世界棒壘球總會（ＷＢＳＣ）最快本周確認。

日職／開轟終結春訓安打荒 王柏融：感覺不錯

悶了十個打席，火腿隊旅日球員「大王」王柏融昨天在隊內紅白戰開轟破低潮，二○二○年首安總算出爐，王柏融自認感覺不錯，也感謝新任首席教練兼打擊教練小笠原道大給的建議。

6搶1／備戰奧運資格賽 澳洲隊與斗山熊打2場熱身賽

為備戰表定4月1日開打的6搶1奧運最終資格賽，澳洲隊先從澳洲職棒選出24名球員，將在16、18日於墨爾本與去年韓職冠軍隊...

中職／悍將桃猿隊熱身賽 洪一中首對老東家

富邦悍將、樂天桃猿隊今天進行熱身賽，洪一中投效悍將隊後首度領軍對戰老東家，悍將隊10：8擊敗桃猿隊。

日職／熱身賽首轟出爐 王柏融盼延續好手感

日職火腿隊「大王」王柏融今天參與隊內紅白戰，擔任紅隊先發第5棒、左外野手，首打席就轟出陽春全壘打，今年春訓安打總算開張，...

6搶1／新冠肺炎疫情影響 延賽成為選項之一

攸關東京奧運棒球賽最後一張門票爭奪的6搶1資格賽，預定4月1日在台中開打，但受到新冠肺炎疫情影響，世界棒壘球總會（WBS...

棒球／台中城市隊甄選球員 60人報名參加

台中市成棒隊重組，今天進行球員甄試，約有60人報名參加，預定錄取25人，球隊將自3月1日起集訓，準備參加3月23日開打的...

熱門新聞

NBA／自認灌籃大賽該到手2冠 葛登表示之後不再參加

NBA／瓊斯邀葛登再戰灌籃大賽 韋德澄清評審給分爭議

NBA／熱火瓊斯奪灌籃大賽冠軍 哈沃德超人致敬布萊恩

NBA／葛登惜敗瓊斯無緣冠軍 評審曝給分有人「跑票」

NBA／葛登遺憾灌籃大賽再當老二 詹皇直呼該有雙冠軍

NBA／最後1球分勝負 希爾德氣走布克三分球大賽奪冠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。