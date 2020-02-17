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日職／不想再見朴贊浩遺憾 猛牛軍團的豪賭

聯合新聞網 / Hiyan
朴贊浩在美國職棒打拚多年，最後兩季分別轉戰日韓職棒後，才結束長達19年的職業球員生涯，但在日韓職棒時已是生涯尾聲，表現都是乏善可陳。 歐新社資料照片

去年在太平洋聯盟排名墊底的歐力士猛牛，在這個季後補強最大的收穫非瓊斯（Adam Jones）莫屬，他也將是今年日本職棒的最大亮點球員之一。

瓊斯在大聯盟14個球季，累積1939支安打、282支全壘打、945分打點、0.277打擊率，戰績顯赫。2019年他出賽137場，有16支全壘打、67分打點和0.260打擊率的成績。另外瓊斯的守備也不含糊，拿過4座金手套獎，並且5度入選明星賽，在歐力士球團隊史上稱得上是數一數二的「大物洋將」。因此1月底當他抵達日本關西機場就立即掀起一股「瓊斯旋風」，將近10家電視台攝影機、50名記者以及上百名的球迷湧入，造成機場騷動的場面。

陳偉殷前隊友瓊斯在去球季打完後未獲響尾蛇續約，今年轉戰歐力士，他在大聯盟的最後一季打擊率.260，打出16支全壘打與67分打點。 歐新社資料照片

歐力士隊史上的大物洋將，近年來包括朴贊浩以及貝坦寇特（Yuniesky Betancourt）都在大聯盟有過豐富實績，不過表現都相當令人失望。這一次來的瓊斯，無論名氣或是實績都更加亮眼，能否打破大物魔咒，將關係到歐力士的命運。

韓國投手朴贊浩在2010年以124勝超越野茂英雄，成為MLB通算最多勝的亞洲投手，並且曾在2011年入選明星賽。2011年他加入歐力士，被猛牛球團寄予厚望，卻只在一軍出賽7場比賽，戰績1勝5敗、防禦率4.29，遭到解約之後隔年回到韓國職棒，只打了一年就宣布引退，結束19年選手生涯。

古巴出身的貝坦寇特在大聯盟通算有80支全壘打，2014年加入歐力士隊前一年在密爾瓦基釀酒人隊還出賽137場有13支全壘打的實力。歐力士球團期望他能頂下李大浩離隊之後的戰力空缺，開幕戰就將他排在第四棒、鎮守二壘，不料季中就因傷返國治療，最終只出賽18場比賽，留下0.141打擊率、4分打點、0全壘打的成績，遭到解約。

這兩次的補強對歐力士來說都相當遺憾。一次是2011年歐力士的勝率只差第三名的西武千分之一，失去進軍CS季後賽的機會。2014年更是與首位的軟銀鷹無勝場差距，只因為勝率差了千分之二，而與相隔18年的太平洋聯盟優勝擦身而過。朴贊浩以及貝坦寇特當年頂著高知名度，加盟歐力士的年薪都破億日圓，朴贊浩甚至超過2億，如果兩名高薪的大物洋將能夠確實發揮助拳的功用，都將可能改變這兩年歐力士的結果。

貝坦寇特實力與李大浩相差太多，而且在歐力士僅出賽18場就受傷，害得歐力士失去大好奪冠機會。 歐新社資料照片

今年歐力士再砸重金，以2年8億8,000萬日圓，外加2億2,000萬日圓激勵獎金的大型複數年合約網羅了瓊斯，將是一場豪賭。然而他們的目標相當簡單而明確，就是必須針對去年團隊打擊率0.242、總得分544分，這兩項洋聯最差的攻擊數據進行改善。二連霸的西武去年團隊打下756分，雙方足足相距超過200分，監督西村德文希望藉由瓊斯的帶動，今年球季能將團隊得分數上探至少100分。

歐力士另外補進效力教士3A，小聯盟生涯累積174轟的內野手羅德里奎茲（Aderlin Rodriguez），搭配去年季中從中日龍隊交易過來的多明尼加洋砲莫亞（Steven Moya），不排除球季中排出洋砲三劍客與吉田正尚共組中心打線，拯救攻擊火力。歐力士陣中坐擁山本由伸（2019年洋聯防禦率王）、山岡泰輔（2019年洋聯勝率最高投手）、田嶋大樹等強投，加上又有台灣投手張奕等年輕好手崛起，先發戰力相當夠水準。如果打線真能一如預期，在瓊斯的帶領之下發揮，2020年球季絕對會是洋聯的一匹大黑馬。

歐力士
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