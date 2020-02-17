中職／鄭佳彥獲大幅加薪 兄弟作法值得肯定

2019年中職有一名投手只投33.1局，防禦率高達4.86，每局被上壘率1.56也不算理想，球季結束獲得大幅加薪，月薪從8萬元調升至16萬元，換句話說，一年多賺近百萬元，成果豐碩。

他，是中信兄弟27歲左投手鄭佳彥，2017年季中加盟，去年只是他首年登上一軍舞台，雖然帳面成績不理想，不過，他以18次中繼成功居全聯盟第3，61場出賽為全聯盟第2，另有2勝3敗，且未被擊出全壘打，勞苦功高，獲得大幅加薪可說實至名歸。

回顧兄弟象「轉運手」官大元，2011年拿下10勝3中繼成功、防禦率3.46，吃下114.1局，，順利拿到該年新人王，結果月薪僅從9萬元漲至12萬元，2012年他拿下11勝7次中繼成功，吃下89.2局，防禦率雖是不理想的4.72，不過沒有功勞應該也有苦勞，但月薪僅小漲1萬元，達13萬元。

2013年官大元拿到7勝20次中繼成功，防禦率2.53，吃下92.1局，帳面數據超亮眼，月薪加4萬元，達17萬元。

換句話說，官大元進職棒前3年豪取28勝31次中繼成功，投了296.1局，平均單季投球局數近100局，累計防禦率3.55，表現無可挑剔，然而卻沒有完全反映在薪水條上，僅從剛進職棒的月薪9萬元，漲到17萬元，漲幅還不到百分之百，說句玩笑話，相信官大元應該很羨慕鄭佳彥；順帶一提，曾奪新人王和中繼王的官大元，2020年的月薪為20萬元，生涯最多是2016年的23萬元。

官大元在兄弟前三球季就出賽多達159場，其中還有5場先發，拿下28勝13敗31中繼2救援成績，但薪水增加幅度相當有限。 聯合報系資料照片

拜近年來大型企業入主中職，富爸爸加持所賜，加上各隊逐漸重視中繼投手貢獻度，球團高層不再拘泥於帳面成績，能更客觀評估勞苦功高的中繼投手群「隱性貢獻」給予加薪。

以鄭凱文為例，去年出賽65場為全聯盟投手最多，投了65局，拿到11勝14次中繼成功，防禦率2.91，被媒體評選為年度最佳金手套，表現超亮眼，獲球團加薪8萬元，新球季月薪58萬元，在全聯盟投手群已屬頂尖。年薪754萬元的鄭凱文，應該是中職史上身價最高的「純中繼投手」。

桃猿側投黃子鵬2018年拿到5勝15中繼、防禦率2.48，月薪從7.5萬元一口氣加到18萬元，漲幅破百分之百；去年黃子鵬拿到中繼王，獲得兩年複數年合約，2020年的月薪為25萬元，2021年的月薪則是30萬元，進職棒短短幾年就能賺進超過千萬台幣。

桃猿黃子鵬去年以23次中繼成功拿下中繼王，首度獲得球團給予複數年合約的肯定。 聯合報系資料照片

黃子鵬隊友吳丞哲，2018年防禦率雖高達4.35，不過出賽66場為全聯盟投手最多，調薪幅度和黃子鵬一模一樣，月薪從7.5萬元加到18萬元；富邦悍將左投賴鴻誠，雖然生涯防禦率高達5.29，不過他每年出賽頻繁並負擔大量局數，還曾奪中繼王，2019年的月薪也有30萬元。

另外，王躍霖、林柏佑、王鏡銘這幾年投球狀況時好時壞，成績也不是說太突出，不過他們都在先前收下球團所提出的複數年合，2020年的月薪至少都有40萬元，其中王躍霖40萬元、林柏佑41萬元、王鏡銘43萬元，球團願意給陣中主力中繼投手高薪，這作法絕對值得肯定。

王鏡銘在2017和2018球季表現並不是特別出色，但因大量上場中繼勞苦功高，獲得獅隊兩年超過千萬的合約。 聯合報系資料照片

以往球迷看球，球團高層談薪，往往只會看到誰打擊打得好，先發投手成績如何，終結者多神勇，高薪幾乎都他們在拿。隨著職業棒球運動不斷演化，進階數據更受重視，大聯盟左投米勒(Andrew Miller)，這幾年在關鍵時刻中繼登板總能解危，貢獻度破表，以中繼投手身分拿下年薪千萬美元合約，說明了只要表現好，中繼角色依然能出頭天，還能賺大錢。