快訊

白牌司機死後確診新冠肺炎 陳時中曝追查113人幕後關鍵

日本愛知縣60多歲男確診新冠肺炎 為名古屋病例友人

棒球／台灣棒壘球科學研究會成立 學術與訓練交流平台

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
台灣棒壘球科學研究會籌備會主任委員、國立體大教練龔榮堂。記者葉姵妤／攝影

為了讓運動科學結合棒壘球訓練，球界人士經過長時間籌畫，催生台灣棒壘球科學研究會，今天在台北大學運動中心舉行成立大會，出席人員包括學術界人士及許多基層教練。

包括國立體大棒球隊教練龔榮堂、前中信鯨隊捕手王宸浩等在內，多名球界人士過去就曾定期聚會，討論棒球訓練相關知識，也曾赴日本參與日本棒球科學研究會活動，吸收新知，去年決定擴大成立台灣棒壘球科學研究會。

龔榮堂擔任台灣棒壘球科學研究會籌備會主任委員，籌備委員還包括王宸浩、嘉義大學棒球隊總教練鍾宇政、前中信鯨球員何献凡、世界12強賽中華隊體能教練林衛宣、專攻棒球科學研究的陳書瑋以及基層教練熊育彬。籌備會去年底公開招募會員，創會第一批會員共59人。

對於研究會成立的宗旨，龔榮堂表示：「以國內來說，從事棒球運動科學的研究人員，在做研究和臨場的執行，有時候連接不太上，希望成立這樣的平台，能把做研究的東西跟訓練連接起來，在訓練上實際運用，而訓練上遇到問題時，也能透過研究人員的科學方式找到答案，提升訓練知識。」

今天成立大會上，除了有運動科學相關的學術人員，也有不少基層教練到場，龔榮堂表示，會持續再找做相關研究的專業人員，包括棒球科學、心理等領域的人才加入，希望學術和運動訓練能銜接，之後也會舉辦棒壘球科學新知分享會及教練增能講習會等活動，提供交流管道。

台灣棒壘球科學研究會籌備委員、中華隊體能教練林衛宣。記者葉姵妤／攝影
台灣棒壘球科學研究會籌備委員、前中信鯨隊捕手王宸浩。記者葉姵妤／攝影

棒球 中華隊
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

棒球／台中市成棒隊球員公佈 幾乎原班人馬

棒球／台中城市隊甄選球員 60人報名參加

棒球／明星教練團領軍 台中社甲成棒隊揮別舊團隊

棒球／台中市隊以新球隊登錄 明天甄選球員備戰聯賽

相關新聞

日職／官辦熱身賽開打 陽岱鋼替補上場2支0

日本職棒官辦熱身賽今天開打，首戰由巨人隊在沖繩那霸對上橫濱隊，近況不錯的陽岱鋼沒有被排進先發，替補上場2打席沒有安打，有...

棒球／台灣棒壘球科學研究會成立 學術與訓練交流平台

為了讓運動科學結合棒壘球訓練，球界人士經過長時間籌畫，催生台灣棒壘球科學研究會，今天在台北大學運動中心舉行成立大會，出席...

棒球／台中市成棒隊球員公佈 幾乎原班人馬

台中市成棒隊重新組隊，昨天進行球員徵選，今天公布錄取名單，共23名球員，幾乎都是台灣人壽成棒隊的原班人馬，投手教練陽建福...

中職／宋家豪對戰阪神 中繼1局無失分

日職樂天隊今天在沖繩宜野座與阪神隊進行春訓熱身賽，也是為了紀念已故教頭野村克也的「追悼試合」，旅日投手宋家豪在第6局登板...

6搶1／肺炎疫情影響 如期開打仍有變數

預定四月一日在台中開打的六搶一奧運棒球資格賽，受新冠肺炎疫情影響，如期開打仍有變數，世界棒壘球總會（ＷＢＳＣ）最快本周確認。

日職／開轟終結春訓安打荒 王柏融：感覺不錯

悶了十個打席，火腿隊旅日球員「大王」王柏融昨天在隊內紅白戰開轟破低潮，二○二○年首安總算出爐，王柏融自認感覺不錯，也感謝新任首席教練兼打擊教練小笠原道大給的建議。

6搶1／備戰奧運資格賽 澳洲隊與斗山熊打2場熱身賽

為備戰表定4月1日開打的6搶1奧運最終資格賽，澳洲隊先從澳洲職棒選出24名球員，將在16、18日於墨爾本與去年韓職冠軍隊...

中職／悍將桃猿隊熱身賽 洪一中首對老東家

富邦悍將、樂天桃猿隊今天進行熱身賽，洪一中投效悍將隊後首度領軍對戰老東家，悍將隊10：8擊敗桃猿隊。

日職／熱身賽首轟出爐 王柏融盼延續好手感

日職火腿隊「大王」王柏融今天參與隊內紅白戰，擔任紅隊先發第5棒、左外野手，首打席就轟出陽春全壘打，今年春訓安打總算開張，...

6搶1／新冠肺炎疫情影響 延賽成為選項之一

攸關東京奧運棒球賽最後一張門票爭奪的6搶1資格賽，預定4月1日在台中開打，但受到新冠肺炎疫情影響，世界棒壘球總會（WBS...

棒球／台中城市隊甄選球員 60人報名參加

台中市成棒隊重組，今天進行球員甄試，約有60人報名參加，預定錄取25人，球隊將自3月1日起集訓，準備參加3月23日開打的...

日職／陽岱鋼重返先發外野 連兩戰敲長打

日職巨人隊台灣好手陽岱鋼，前天在隊內紅白戰開轟、今年首安出爐，今天在沖繩與韓職三星獅隊的熱身賽重返先發外野手位置，打第7...

熱門新聞

NBA／自認灌籃大賽該到手2冠 葛登表示之後不再參加

NBA／瓊斯邀葛登再戰灌籃大賽 韋德澄清評審給分爭議

NBA／熱火瓊斯奪灌籃大賽冠軍 哈沃德超人致敬布萊恩

NBA／葛登惜敗瓊斯無緣冠軍 評審曝給分有人「跑票」

NBA／葛登遺憾灌籃大賽再當老二 詹皇直呼該有雙冠軍

NBA／最後1球分勝負 希爾德氣走布克三分球大賽奪冠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。