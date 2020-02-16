棒球／台灣棒壘球科學研究會成立 學術與訓練交流平台

為了讓運動科學結合棒壘球訓練，球界人士經過長時間籌畫，催生台灣棒壘球科學研究會，今天在台北大學運動中心舉行成立大會，出席人員包括學術界人士及許多基層教練。

包括國立體大棒球隊教練龔榮堂、前中信鯨隊捕手王宸浩等在內，多名球界人士過去就曾定期聚會，討論棒球訓練相關知識，也曾赴日本參與日本棒球科學研究會活動，吸收新知，去年決定擴大成立台灣棒壘球科學研究會。

龔榮堂擔任台灣棒壘球科學研究會籌備會主任委員，籌備委員還包括王宸浩、嘉義大學棒球隊總教練鍾宇政、前中信鯨球員何献凡、世界12強賽中華隊體能教練林衛宣、專攻棒球科學研究的陳書瑋以及基層教練熊育彬。籌備會去年底公開招募會員，創會第一批會員共59人。

對於研究會成立的宗旨，龔榮堂表示：「以國內來說，從事棒球運動科學的研究人員，在做研究和臨場的執行，有時候連接不太上，希望成立這樣的平台，能把做研究的東西跟訓練連接起來，在訓練上實際運用，而訓練上遇到問題時，也能透過研究人員的科學方式找到答案，提升訓練知識。」