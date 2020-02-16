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棒球／台中市成棒隊球員公佈 幾乎原班人馬

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
台中市成棒隊重組，繼續由台灣人壽保險股份有限公司冠名。 聯合報系資料照

台中市成棒隊重新組隊，昨天進行球員徵選，今天公布錄取名單，共23名球員，幾乎都是台灣人壽成棒隊的原班人馬，投手教練陽建福的姪子李士賢也在名單中。

台壽保隊今年1月1日起停止營運，台中市成棒隊重組，由前興農牛隊球員張家浩擔任總教練，教練團包括鄭達鴻、陽建福、曾華偉等牛隊老班底，還有前富邦悍將隊球員楊承駿

台中市成棒隊昨天進行球員甄選，共60人報名，錄取的23人名單今天公布，其中有16名球員是原本的台壽保隊球員，包括唯一一名職棒退役選手陳敏賜，另外有兩名球員曾是台壽保隊大學借將及陪練球員。

另外5名新面孔中，有3名大學生，包括陽建福的姪子李士賢、投手李家成，以及南華大學阮義凱（原名阮明契），另外還有過去和張奕一同赴日留學的楊成源。

台中市成棒隊已向棒協完成新球隊登錄，如今名單也確定，球員預計在2月底入住宿舍，3月1日開始練球，趕在3月下旬開打的春季聯賽亮相。

錄取名單如下：徐士軒、林慶隆、謝睿鴻、蔣李威、楊尊凱、曾盛淳、李士賢、李家成、楊成源、杜文孝、陳聖賢、黃明真、阮義凱、劉信宏、蔣宗成、陳敏賜、李嘉榮、彭名宇、潘俊宇、林嘉玟、張嘉顯、李昱德、魏嘉甫。

陽建福 陳敏賜 楊承駿 鄭達鴻 棒協
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