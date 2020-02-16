日職／官辦熱身賽開打 陽岱鋼替補上場2支0

日本職棒官辦熱身賽今天開打，首戰由巨人隊在沖繩那霸對上橫濱隊，近況不錯的陽岱鋼沒有被排進先發，替補上場2打席沒有安打，有一支雙殺打，終場巨人隊以1：4不敵橫濱隊。

陽岱鋼在前兩場熱身賽都有長打演出，13日紅白戰轟出2分全壘打，昨天對上韓職三星獅隊敲出二壘打，連兩戰都貢獻打點，但今天官辦熱身賽首戰沒先發。

陽岱鋼在第5局被換上場接守中外野，6局下首次打擊機會面對濱矢廣大，在一、二壘有人時揮出游擊方向的雙殺打，9局下率先上場則從砂田毅樹手中擊出游擊滾地球出局，單場2支0。

巨人隊全場則僅敲出5支零星安打，5局下靠中島宏之全壘打轟回全隊唯一分數；先發投手高橋優貴投3局被敲5支安打，包括橫濱隊新洋砲（Tyler Austin）雙響砲，失兩分承擔敗投。