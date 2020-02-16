中職／宋家豪對戰阪神 中繼1局無失分

日職樂天隊今天在沖繩宜野座與阪神隊進行春訓熱身賽，也是為了紀念已故教頭野村克也的「追悼試合」，旅日投手宋家豪在第6局登板，春訓首度對外實戰，中繼1局無失分。

樂天隊在6局上打完以6：3領先阪神隊，宋家豪在6局下被換上場，面對首名打者糸原健斗被揮出安打，接著對上本博紀投出四壞球保送，製造無人出局一、二壘有人的局面。

但宋家豪接著讓島田海吏擊出滾地球出局，再讓大山悠輔和高山俊擊出飛球出局，連續抓下3個出局數化解失分危機，共投1局無失分。

樂天隊牛棚之後沒能擋住阪神隊反攻，自7局起連續失分，最終讓阪神隊靠著原口文仁的再見安打，以7：6拿下勝利。

宋家豪去年靠好表現成為樂天隊勝利組牛棚，整季出賽48場，拿下3勝2敗、24次中繼成功，防禦率2.18，今年再被列入一軍春訓名單，連兩年從一軍起步，也是球隊倚重的牛棚戰力。