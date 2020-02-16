快訊

防新冠肺炎疫情蔓延 湖北荊州宣布實行封閉管理

北北基大雨特報！ 明天起寒流影響 各地非常寒冷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／宋家豪對戰阪神 中繼1局無失分

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
宋家豪。 資料照

日職樂天隊今天在沖繩宜野座與阪神隊進行春訓熱身賽，也是為了紀念已故教頭野村克也的「追悼試合」，旅日投手宋家豪在第6局登板，春訓首度對外實戰，中繼1局無失分。

樂天隊在6局上打完以6：3領先阪神隊，宋家豪在6局下被換上場，面對首名打者糸原健斗被揮出安打，接著對上本博紀投出四壞球保送，製造無人出局一、二壘有人的局面。

但宋家豪接著讓島田海吏擊出滾地球出局，再讓大山悠輔和高山俊擊出飛球出局，連續抓下3個出局數化解失分危機，共投1局無失分。

樂天隊牛棚之後沒能擋住阪神隊反攻，自7局起連續失分，最終讓阪神隊靠著原口文仁的再見安打，以7：6拿下勝利。

宋家豪去年靠好表現成為樂天隊勝利組牛棚，整季出賽48場，拿下3勝2敗、24次中繼成功，防禦率2.18，今年再被列入一軍春訓名單，連兩年從一軍起步，也是球隊倚重的牛棚戰力。

宋家豪 樂天 阪神
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

日職／王柏融「轟」了 春訓首安就是全壘打

6搶1／旅日出賽難度高 歐力士看好張奕不放人

日職／名宿野村克也逝世 享壽84歲

日職／陳偉殷加盟水手 陳冠宇寫信祝福

相關新聞

中職／宋家豪對戰阪神 中繼1局無失分

日職樂天隊今天在沖繩宜野座與阪神隊進行春訓熱身賽，也是為了紀念已故教頭野村克也的「追悼試合」，旅日投手宋家豪在第6局登板...

6搶1／肺炎疫情影響 如期開打仍有變數

預定四月一日在台中開打的六搶一奧運棒球資格賽，受新冠肺炎疫情影響，如期開打仍有變數，世界棒壘球總會（ＷＢＳＣ）最快本周確認。

日職／開轟終結春訓安打荒 王柏融：感覺不錯

悶了十個打席，火腿隊旅日球員「大王」王柏融昨天在隊內紅白戰開轟破低潮，二○二○年首安總算出爐，王柏融自認感覺不錯，也感謝新任首席教練兼打擊教練小笠原道大給的建議。

6搶1／備戰奧運資格賽 澳洲隊與斗山熊打2場熱身賽

為備戰表定4月1日開打的6搶1奧運最終資格賽，澳洲隊先從澳洲職棒選出24名球員，將在16、18日於墨爾本與去年韓職冠軍隊...

中職／悍將桃猿隊熱身賽 洪一中首對老東家

富邦悍將、樂天桃猿隊今天進行熱身賽，洪一中投效悍將隊後首度領軍對戰老東家，悍將隊10：8擊敗桃猿隊。

日職／熱身賽首轟出爐 王柏融盼延續好手感

日職火腿隊「大王」王柏融今天參與隊內紅白戰，擔任紅隊先發第5棒、左外野手，首打席就轟出陽春全壘打，今年春訓安打總算開張，...

6搶1／新冠肺炎疫情影響 延賽成為選項之一

攸關東京奧運棒球賽最後一張門票爭奪的6搶1資格賽，預定4月1日在台中開打，但受到新冠肺炎疫情影響，世界棒壘球總會（WBS...

棒球／台中城市隊甄選球員 60人報名參加

台中市成棒隊重組，今天進行球員甄試，約有60人報名參加，預定錄取25人，球隊將自3月1日起集訓，準備參加3月23日開打的...

日職／陽岱鋼重返先發外野 連兩戰敲長打

日職巨人隊台灣好手陽岱鋼，前天在隊內紅白戰開轟、今年首安出爐，今天在沖繩與韓職三星獅隊的熱身賽重返先發外野手位置，打第7...

日職／王柏融「轟」了 春訓首安就是全壘打

火腿隊今天在春訓集合一、二軍，在沖繩國頭村球場進行隊內紅白戰，旅日球員「大王」王柏融擔任紅隊先發第5棒、左外野手，首打席...

中職／中信兄弟啦啦隊添新軍 4天集訓備戰新球季

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters（熱情姊妹）迎接新成員林尹樂Julie，今年也以16人陣容亮相，近期展開4天...

木棒聯賽／鶯歌、美和24強意外落馬

高中木棒聯賽第一階段昨天結束，鶯歌工商以二比三輸給大理高中，中止連七年闖進廿四強紀錄，也是隊史首度無緣晉級：穀保家商、西苑高中、三民高中、高苑工商則是連十六年前進廿四強。

熱門新聞

NBA／自認灌籃大賽該到手2冠 葛登表示之後不再參加

NBA／熱火瓊斯奪灌籃大賽冠軍 哈沃德超人致敬布萊恩

HBL／「再自私寧願淘汰」 南山革面保晉級希望

NBA／葛登遺憾灌籃大賽再當老二 詹皇直呼該有雙冠軍

NBA／最後1球分勝負 希爾德氣走布克三分球大賽奪冠

NBA／葛登惜敗瓊斯無緣冠軍 評審曝給分有人「跑票」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。