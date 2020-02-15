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6搶1／備戰奧運資格賽 澳洲隊與斗山熊打2場熱身賽

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導

為備戰表定4月1日開打的6搶1奧運最終資格賽，澳洲隊先從澳洲職棒選出24名球員，將在16、18日於墨爾本與去年韓職冠軍隊斗山熊隊進行2場熱身賽。

澳洲去年在世界12強賽爭取奧運門票失利，命運和中華隊相同，只能藉由4月1日開打的6搶1資格賽拚最後機會，澳職賽季上周落幕，澳洲也從中挑出24人，將與目前在墨爾本春訓的斗山熊進行2場熱身賽。

與去年澳洲參與世界12強賽的陣容相比，這24人名單中換入7名新面孔，前中職洋投索爾仍在名單中，老將彼得（Peter Moylan）則被移出名單中。

澳洲總教練尼爾森（Dave Nilsson）指出，這次選出的24名球員，都有機會爭取6搶1甚至是奧運的名單，一些成員的改變是依據他們澳職的表現，還有一些因受傷或其他因素無法參賽。

尼爾森提到，澳洲的最終名單還有很大的調整空間，每一個球員都有機會爭取，而去年12強的陣容中，只有決定退休的休斯（Luke Hughes）確定不在拚奧運規劃中。

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