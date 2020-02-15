MLB／灌籃大賽的邀約 葉力奇現身芝加哥

台灣時間下周二要向釀酒人隊報到展開春訓，葉力奇（Christian Yelich）今天先現身芝加哥赴約，和NBA公鹿隊的好友康諾頓（Pat Connaughton）合體，準備在NBA明星周灌籃大賽亮相。

康諾頓先前在推特上發出一張照片，畫面中擺著「來灌籃吧」的T-shirt、一顆籃球、一顆棒球和一張手寫紙條，向葉力奇提出邀約，寫下「我有個很棒的點子，這周末來芝加哥跟我會合吧。」並在這篇發文標註葉力奇，打上註解「你覺得呢？」

只是這樣的邀約，葉力奇始終沒有公開答應，但今天他就直接現身芝加哥，公鹿隊在推特上發出康諾頓搭著葉力奇肩膀的合照，背景就在籃球場，葉力奇手中拿著一顆籃球，康諾頓則手握一顆棒球。

另外還有一段康諾頓的自拍影片，康諾頓表示自己正在芝加哥練習，畫面一轉則可見葉力奇就在後方，康諾頓也直說：「特別嘉賓現身了！」

康諾頓在大學棒籃雙棲，擔任投手在2014年大聯盟選秀第4輪被金鶯隊挑中，在短期1A投了6場比賽，防禦率2.45，之後轉往籃球發展，在拓荒者隊待了3個球季後，2018年8月轉戰公鹿隊，也和在同在密爾瓦基發展的葉力奇開始熟識，葉力奇也多次在公鹿隊賽事場邊現身。

康諾頓對於灌籃大賽已有不少想法，希望葉利奇來幫忙，如今等到特別嘉賓現身，讓賽事添話題，葉力奇在灌籃大賽後，也還有一整天的時間能移動到鳳凰城的春訓基地，為新球季備戰。