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中職／悍將桃猿隊熱身賽 洪一中首對老東家

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
悍將隊洋投首度在春訓熱身賽先發。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將、樂天桃猿隊今天進行熱身賽，洪一中投效悍將隊後首度領軍對戰老東家，悍將隊10：8擊敗桃猿隊。

洪總轉戰悍將隊，熱身賽對桃猿隊新教頭曾豪駒，由於只是熱身賽，「師徒對決」的話題，情緒還在醞釀中。

索沙去年上半季在悍將隊先發出賽12場，戰績8勝2敗、防禦率1.56，隨後遭韓職SK飛龍隊挖角，去年季後未獲續約，今年重回悍將隊。

索沙去年被譽為史上最強洋投，今天是他在春訓首度熱身賽先發，先發投兩局、被敲出1支安打、投出1次三振、無失分。

在索沙之後，悍將隊陳冠傑（原名陳品學）、黃亦志、林晨樺、陳明軒、羅國華接替投球，桃猿隊由林樺慶先發，也用了6名投手。

桃猿隊朱育賢、林承飛及悍將隊王詩聰各敲全壘打，兩隊都在練兵熱身，除了投手之外，打線頻頻更換。

今天比賽7局打完、兩隊8：8平手，8局悍將隊王詩聰開轟，隨隊練習的張進德隨後敲安，送進第10分。

林晨樺 朱育賢 富邦悍將
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