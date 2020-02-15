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日職／熱身賽首轟出爐 王柏融盼延續好手感

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
今年春訓安打總算開張，王柏融表示，希望感覺一天比一天更好。 圖／聯合報系資料照片

日職火腿隊「大王」王柏融今天參與隊內紅白戰，擔任紅隊先發第5棒、左外野手，首打席就轟出陽春全壘打，今年春訓安打總算開張，他也表示，希望感覺一天比一天更好。

王柏融今天在第2局首度站上打擊區，面對白隊投手村田透，轟出一發中右外野方向的全壘打，替紅隊打下1：0的領先。這是王柏融今年春訓的第一支安打，回到休息室與隊友擊掌時也露出笑容，第2打席則擊出滾地球出局。

王柏融前4場出賽合計9打數沒有安打，僅靠一次觸身球保送上壘，吞下4次三振，今年首安、首轟則在今天同時出爐，單場2支1。

談起今天的全壘打，王柏融表示，今天基本上感覺不錯，希望狀況一天比一天好。他也提到，新任首席教練兼打擊教練小笠原道大在今年春訓協助他修正揮棒軌跡，給了正面的想法，希望他把過去的好感覺找回來。

王柏融
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