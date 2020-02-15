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6搶1／新冠肺炎疫情影響 延賽成為選項之一
攸關東京奧運棒球賽最後一張門票爭奪的6搶1資格賽，預定4月1日在台中開打，但受到新冠肺炎疫情影響，世界棒壘球總會（WBSC）最快下周決定因應方式，原地延賽是選項之一。
新冠肺炎雖在台灣沒有太大疫情，但目前狀況特殊，大家都盡量避免搭飛機，減少在密閉空間相互傳染的機會，這也成為各國移動外地比賽的顧慮。
WBSC目前沒有更改比賽地點的備案，而由於比賽跟奧運資格有關，不可能取消，但若疫情沒有降溫，延後比賽日期就成為唯一選項。
6搶1資格賽一旦延後舉行，中職受到影響首當其衝，原定配合中華隊備戰、比賽，例行賽自3月24日至4月5日停賽，如果6搶1賽程後挪，季賽時間便得重新安排。
至於大陸隊來台比賽部分，仍須遵守目前政府規定，如果能特案放行，可能也需提前兩周來台自主隔離，站在WBSC的立場，大陸隊有參賽的權利，無法剝奪。
目前已有日本、以色列、墨西哥和南韓取得東京奧運參賽資格，剩餘兩張門票在美洲區資格賽、6搶1資格賽產生。
6搶1資格賽預定4月1日至5日在台中洲際及斗六棒球場舉行，除了中華隊之外，另有大陸、荷蘭、澳洲確定參賽，另兩隊為美洲區資格賽2、3名球隊。
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