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棒球／台中城市隊甄選球員 60人報名參加

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
張泰山（左）與中市教練團商議球員甄選相關事宜。 圖／取自台中城市社會甲組棒球隊籌備處臉書粉專

台中市成棒隊重組，今天進行球員甄試，約有60人報名參加，預定錄取25人，球隊將自3月1日起集訓，準備參加3月23日開打的成棒春季聯賽。

協助球隊重整的味全龍隊教練、台中市府顧問張泰山表示，今天來測試的除了大學球員，原台中台壽保隊球員也占了多數，「有些能力很不錯」。

測試會下午結束，教練團隨即開會遴選球員，入選名單明天就會在「台中城市社會甲組棒球隊籌備處」臉書粉專公布，張泰山說：「預定2月底入住宿舍，3月1日起開始集訓。」

由於球隊籌組比較倉促，加上預算考量，球員暫時入住原台壽保隊的宿舍，張泰山說：「預定人數為25人，但可能會視情況增加1到2位球員。」

台中市棒球隊今天進行球員甄試。 圖／取自台中城市社會甲組棒球隊籌備處臉書粉專

張泰山對新球隊充滿期待，希望能打造出全新風貌，例如幫球員拍攝宣傳照，「呈現不一樣的味道，結合城市行銷，讓球隊更有城市隊的風貌，希望讓大家知道，城市隊也可以被重視。」

台中市隊由前興農牛隊球員張家浩擔任總教練，教練另有鄭達鴻、陽建福、曾華偉、楊承駿等人。中市隊可望繼續由台灣人壽保險股份有限公司冠名。

今年春季棒球聯賽預定3月23日登場，含中市隊在內，有9支社會隊參加，將先進行預賽。大學球隊分兩組打預賽，待大專棒球聯賽結束後，再行開打。

台中市棒球隊今天進行球員甄試。 圖／取自台中城市社會甲組棒球隊籌備處臉書粉專

張泰山 棒球 楊承駿
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