棒球／台中城市隊甄選球員 60人報名參加
台中市成棒隊重組，今天進行球員甄試，約有60人報名參加，預定錄取25人，球隊將自3月1日起集訓，準備參加3月23日開打的成棒春季聯賽。
協助球隊重整的味全龍隊教練、台中市府顧問張泰山表示，今天來測試的除了大學球員，原台中台壽保隊球員也占了多數，「有些能力很不錯」。
測試會下午結束，教練團隨即開會遴選球員，入選名單明天就會在「台中城市社會甲組棒球隊籌備處」臉書粉專公布，張泰山說：「預定2月底入住宿舍，3月1日起開始集訓。」
由於球隊籌組比較倉促，加上預算考量，球員暫時入住原台壽保隊的宿舍，張泰山說：「預定人數為25人，但可能會視情況增加1到2位球員。」
張泰山對新球隊充滿期待，希望能打造出全新風貌，例如幫球員拍攝宣傳照，「呈現不一樣的味道，結合城市行銷，讓球隊更有城市隊的風貌，希望讓大家知道，城市隊也可以被重視。」
台中市隊由前興農牛隊球員張家浩擔任總教練，教練另有鄭達鴻、陽建福、曾華偉、楊承駿等人。中市隊可望繼續由台灣人壽保險股份有限公司冠名。
今年春季棒球聯賽預定3月23日登場，含中市隊在內，有9支社會隊參加，將先進行預賽。大學球隊分兩組打預賽，待大專棒球聯賽結束後，再行開打。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言