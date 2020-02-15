日職／陽岱鋼重返先發外野 連兩戰敲長打

日職巨人隊台灣好手陽岱鋼，前天在隊內紅白戰開轟、今年首安出爐，今天在沖繩與韓職三星獅隊的熱身賽重返先發外野手位置，打第7棒，再敲出一支帶有打點的二壘打，連兩戰敲長打貢獻打點。

陽岱鋼在今年春訓熱身賽前兩場出賽合計5打席沒有安打，而13日的紅白戰，陽岱鋼替補上場，首次打擊機會轟出中外野方向的2分全壘打，今年首安就是全壘打，也打下巨人今年的第一轟。

陽岱鋼今年春訓起被安排加練一壘，爭取出賽機會，春訓前期熱身賽的表現，一度讓總教練原辰德坦言擔心，但趕在球隊移師沖繩前開轟，也被列入巨人第二階段春訓的一軍名單中，陽岱鋼表示，希望繼續打出好表現。

今天與三星獅隊的熱身賽，陽岱鋼今年首度以先發外野手身份上場，打擊也延續手感，在第5局二壘打有人時，從三星隊左投手中揮出左中外野方向的二壘打，送回壘上隊友，連兩戰敲長打。