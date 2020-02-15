日職／王柏融「轟」了 春訓首安就是全壘打

火腿隊今天在春訓集合一、二軍，在沖繩國頭村球場進行隊內紅白戰，旅日球員「大王」王柏融擔任紅隊先發第5棒、左外野手，首打席就轟出右外野陽春全壘打，春訓首安就是全壘打，一掃先前熱身賽9支0的小低潮。

王柏融是在2局上1出局後上場，面對白隊投手村田透，在球數1好1壞時，把球掃出右外野大牆，今年首安總算開張，替紅隊打下1：0領先，他回到休息室時也露出笑容。

王柏融在先前3場春訓熱身賽還在「熱機」，合計9打數沒有安打，吞下4次三振，其中前天與樂天隊之戰，雖是單場3支0，但擊球內容明顯改善，讓新打擊教練小笠原道大也在休息室點頭肯定。

今年旅日球員中僅王柏融及巨人隊陽岱鋼2名野手從一軍展開春訓，兩人的首安都是全壘打。陽岱鋼在13日於紅白戰替補敲出2分全壘打，終結連5打席無安打，也是巨人隊今年春訓首轟；王柏融今天跟進，以全壘打敲破安打荒。