木棒聯賽／穀保、西苑、三民、高苑連16年闖進24強

108學年度高中木棒聯賽24強出爐，穀保家商、西苑高中、三民高中、高苑工商都是連續16年晉級，興大附農和南英商工則是第15年搶進24強。

高中木棒聯賽自93學年度（2004年）開始舉辦，今年邁入第16年，穀保、西苑、三民、高苑是老面孔，每年都能闖過第一階段，穀保拿過5次冠軍，是各隊之最，高苑3冠居次。

平鎮高中成立時間較晚，但也有連續12年晉級24強的紀錄，歷年拿過兩次冠軍，排名第3，今年要挑戰2連霸。

此外，東石高中（14次）、北科附農（12次）、東大體中（12次）、強恕中學（12次）、大理高中（11次）、善化高中（10次）、嘉義高中（10次）、花蓮體中（10次），歷年累積晉級24強的紀錄也超過2位數。

美和中學今年在第一階段遭淘汰，中止連15年闖進24強賽的紀錄，隊史最佳成績是101學年度的第5名。

今年木棒聯賽有43隊參加，平史上最多隊紀錄（104、105學年度），第二階段17到19日結束，第三階段16強自21日進行到23日，2月28日起開始打12強淘汰排名賽，冠軍預定3月2日在嘉義市棒球場產生。