棒球／明星教練團領軍 台中城市隊揮別舊團隊

「台中市社會甲組成棒隊」籌備處2月13日成立，預計2月15日測試球員，最快下週公布球員名單。運動局長李昱叡表示，全新的球隊將由明星教練團親自徵選選手，以職棒經驗打造球隊經營新風格，盼能趕上今年度所有甲組賽事，首要目標是參加2020春季聯賽。

去年底台中甲組「台壽保成棒隊」因台中市議會要求調查基金會財務狀況因此凍結預算球隊運作暫緩，運動局今年仍繼續協助爭取體育署補助、加上台灣人壽贊助共3275萬元的預算也到位。

據記者了解，球員去年底開始放無薪假，等於球隊暫停運作，加上遲未向中華棒協登錄參加今年度的所有甲組賽事，球員都很緊張。

李昱叡表示，感謝在多位熱心棒球運動的人士和運動局努力下，與一間對棒球有熱誠的企業洽談後，已確定出面成立全新「台中城市社會甲組棒球隊」並招募新球員，名單確認後就能向中華民國棒球協會提出新球隊的註冊登錄。

全新「台中市社會甲組成棒隊」將針對原球員、新球員做專業評估後徵選，新的教練團「星光雲集」，在市政顧問張泰山、棒球界努力下由張家浩擔任總教練、鄭達鴻擔任首席教練；另外陽建福、曾華偉、楊承駿也都是教練團成員，擁有職業球員資歷的教練團可為球隊帶入新氣象。

李昱叡表示，依據棒協的規範新球隊正式名需辦理向棒協登錄作業，同時也尊重贊助單位、組隊企業和台灣人壽的意見，更將依據OT合作案精神。

總教練張家浩表示，這代表「棒球人挺棒球人，台中人挺棒球人」，感謝贊助單位對「台中市社會甲組成棒隊」支持，教練團會全力以赴與各界菁英比賽交流。