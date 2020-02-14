中職／兄弟兩年計畫改善球場 洲際球場再升級
為讓球迷有更佳的看球體驗，並讓球場更符合球隊需求，中信兄弟自去年起展開台中洲際棒球場整修工程，規劃2020、2021兩年計畫改善球場設施，逐步替球場升級。
中信兄弟在2018年進駐洲際球場，先耗資3000萬改善球場，且持續為球迷打造一個有歸屬感的主場，加上今年4月1日開打的6搶1奧運最終資格賽將在洲際球場舉行，兄弟在去年季後已展開球場整修。
在今年球季開打前，包括球場外觀、球員使用區域及場內空間的優化工程都會完工，場內外空間將以兄弟球迷熟悉的黃、藏青色為主軸，統一球場視覺色調，一、三壘側也會更換隱形護網，提供球迷更好的看球視野。
室內訓練區域則與球隊討論後進行整修，室內牛棚加強照明、更換護網、鋪設人工草皮並加裝空調系統，另外架設攝影機讓教練掌握投手練習狀況。球員通道以及球員準備區域的地墊也依球員需求做更新。
至於場館空間，去年已改善觀眾席空間廊道，今年將改善3樓空間，並加強1樓售票處及2樓出入階梯處的照明。另外在一樓增設展覽館，球迷服務中心也會移往接近一壘出入口的位置，DJ台及應援區則會在球季中陸續完成。
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