快訊

以小博大，野村克也的弱者戰略兵法

菲律賓今官員激辯 消息人士：即將解除對台灣旅行禁令

中職／兄弟兩年計畫改善球場 洲際球場再升級

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
洲際球場市內牛棚轉向。圖／中信兄弟提供

為讓球迷有更佳的看球體驗，並讓球場更符合球隊需求，中信兄弟自去年起展開台中洲際棒球場整修工程，規劃2020、2021兩年計畫改善球場設施，逐步替球場升級。

中信兄弟在2018年進駐洲際球場，先耗資3000萬改善球場，且持續為球迷打造一個有歸屬感的主場，加上今年4月1日開打的6搶1奧運最終資格賽將在洲際球場舉行，兄弟在去年季後已展開球場整修。

在今年球季開打前，包括球場外觀、球員使用區域及場內空間的優化工程都會完工，場內外空間將以兄弟球迷熟悉的黃、藏青色為主軸，統一球場視覺色調，一、三壘側也會更換隱形護網，提供球迷更好的看球視野。

室內訓練區域則與球隊討論後進行整修，室內牛棚加強照明、更換護網、鋪設人工草皮並加裝空調系統，另外架設攝影機讓教練掌握投手練習狀況。球員通道以及球員準備區域的地墊也依球員需求做更新。

至於場館空間，去年已改善觀眾席空間廊道，今年將改善3樓空間，並加強1樓售票處及2樓出入階梯處的照明。另外在一樓增設展覽館，球迷服務中心也會移往接近一壘出入口的位置，DJ台及應援區則會在球季中陸續完成。

洲際球場建築物外牆上色。圖／中信兄弟提供

中信兄弟 牛棚 棒球
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

中職／古林睿煬飆速151公里 熱身賽獅大勝悍將

中職／平鎮體能操得夠 徐若熙加強重訓練壯身材

中職／米蘭達抵台 中信兄弟4洋投到齊

中職／春訓已累積3轟 許基宏回到一軍行列

相關新聞

6搶1／中華隊參考大名單 含三名高中投手

6搶1奧運資格賽大名單預定3月1日出爐，選訓會議將在27日下午召開，據了解，目前的參考大名單內，有幾名高中投手，味全龍隊...

中職／古林睿煬飆速151公里 熱身賽獅大勝悍將

統一獅隊今天在台南球場迎戰富邦悍將隊，都是雙方首場對外熱身賽，獅隊古林睿煬先發2局送出5次三振，打線則有蘇智傑、陳重廷及...

中職／平鎮體能操得夠 徐若熙加強重訓練壯身材

準備迎接第一個正式職棒球季，味全龍隊18歲投手徐若熙被設定為味全龍隊的先發人選之一，經過去年冬季聯盟賽事磨練，今年再加強...

日職／以小博大！野村克也的弱者戰略兵法

日本職棒一代名捕手與總教練野村克也，在台灣時間2月11日凌晨2點半於自家中浴缸昏迷，後經發現送醫搶救仍宣告不治，享壽84歲。消息傳出後，日本球界無不悲痛。

中職／兄弟兩年計畫改善球場 洲際球場再升級

為讓球迷有更佳的看球體驗，並讓球場更符合球隊需求，中信兄弟自去年起展開台中洲際棒球場整修工程，規劃2020、2021兩年...

木棒聯賽／第一階段預賽結束 大溪高中首度闖進24強

高中木棒聯賽第一階段今天結束，24支晉級隊伍出爐，桃園市大溪高中首度闖進第2階段，新北市鶯歌工商中止連7年24強紀錄，隊...

棒球／台中市隊以新球隊登錄 明天甄選球員備戰聯賽

台中市成棒隊確定重組，明天進行球員甄試，隨即在後天放榜，組軍趕進度，將參加今年春季棒球聯賽。中市隊可望繼續由台灣人壽保險...

中職／米蘭達抵台 中信兄弟4洋投到齊

中華職棒新球季開打倒數一個月，中信兄弟新洋投米蘭達今天抵達台灣，預計晚間赴屏東向球隊報到，加入春訓備戰，本季兄弟4名洋投...

日職／陳冠宇熱身賽首登板 投兩局無失分

效力日職羅德隊的台灣左投陳冠宇，今天首度在熱身賽登板，對廣島隊投兩局、被敲出1支安打，無失分。

日職／春訓首安開轟 陽岱鋼盼越來越好

效力日職讀賣巨人隊昨天舉行由一軍對上二、三軍的紅白戰，旅日球員陽岱鋼替補上場敲出兩分砲，春訓安打終於開張，陽岱鋼在受訪時...

中職／春訓已累積3轟 許基宏回到一軍行列

中信兄弟隊昨天在屏東中信兄弟園區迎戰樂天桃猿隊，展開今年首場對外熱身賽，打線猛揮廿二支安打，包括四發全壘打，在許基宏開轟三打點的帶動下，以十八比六擊倒「衛冕軍」。

日職／陽岱鋼開轟一掃低迷手感 教頭展笑顏

三名效力於日職的台灣球員同日在一軍春訓熱身賽亮相，巨人隊陽岱鋼一掃先前五支○的低迷手感，昨天在紅白戰轟出一發兩分砲，今年首安搶先王柏融開張；歐力士隊張奕則再繳好投，球速飆到一五二公里。

熱門新聞

NBA／海瓦德二度延長賽挺身 綠衫軍險勝快艇

NBA／布克頂替明星賽 里拉德：他是我最愛球員

日職／張奕春訓好投飆152 教頭讚「比去年更好」

羽球亞團賽／周天成意外落馬 中華隊照退新加坡

NBA／威廉森新高32分無用 雷霆多點開花勝鵜鶘

NBA／泰托姆摧毀快艇 雷納德：他越來越有自信

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。