木棒聯賽／第一階段預賽結束 大溪高中首度闖進24強

高中木棒聯賽第一階段今天結束，24支晉級隊伍出爐，桃園市大溪高中首度闖進第2階段，新北市鶯歌工商中止連7年24強紀錄，隊史首度無緣晉級。

大溪高中在學年度首度參與木棒聯賽，第一階段連敗遭淘汰，隔年捲土重來，再以3連敗收尾。

107學年度大溪首戰以0：11敗給穀保家商，第2戰以3：2擊敗育民工家，拿到隊史首勝（木棒組），但最後一戰0：10輸給大理高中，依舊無緣晉級。

今年大溪在第一階段擊敗成德高中、羅東高工、南港高工、育民工家，僅以1：9輸給穀保家商，以分組第2名晉級，24強賽與東大體中、彰化藝中同組。

鶯歌今天出戰大理高中，大理在4局先搶1分，5局鶯歌扳平比數，8局大理靠黃聖偉安打、保送及李展毅、石偉誠安打拿兩分超前，鶯歌下半局搶回1分，終場大理3：2獲勝，擠下鶯歌。

鶯歌101學年度首度參加木棒聯賽，到去年為止，都在第一階段突圍，隊史最佳成績是105學年度的第7名，前兩年都都闖進12強。

東石高中今天雖以4：5輸給陽明高中，但仍以3勝1敗、分組第1晉級，總教練陳聯豐表示，此戰在調整戰力，「24強賽對手實力會接近，會愈來愈難打，就看球員臨場表現」。

高中木棒聯賽第一階段結束，三民高中、平鎮高中、穀保家商及壽山高中都拿到全勝，以分組第1晉級，第二階段比賽將於17至19日進行，分為8組，每組取2隊晉級第三階段。