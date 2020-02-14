中職／古林睿煬飆速151公里 熱身賽獅大勝悍將

統一獅隊今天在台南球場迎戰富邦悍將隊，都是雙方首場對外熱身賽，獅隊古林睿煬先發2局送出5次三振，打線則有蘇智傑、陳重廷及楊家維開轟，終場以10：2勝出；讓洪一中率領悍將隊打的首戰出師不利。

古林睿煬在先前隊內紅白戰就有好表現，今天在球隊首場自辦熱身賽打頭陣，先發2局只被揮出1支安打，另讓1名打者因失誤上壘，送出5次三振，沒有失分，最快球速達151公里。

林安可在第3局接替古林睿煬登板，同樣投了2局，被敲出2支安打，有1次三振，沒有失分，最快球速140公里。之後王玉譜、陳育軒、黃竣彥、邱浩鈞及鄭鈞仁依序登板。全場只讓悍將隊在第6局靠范國宸的2分砲轟回分數。

獅隊打線則在首局就開砲，蘇智傑從范玉禹手中轟出2分全壘打，5局下張偉聖從陳仕朋手中敲出三壘打多添1分，林靖凱的滾地球追加分數。第9局面對悍將隊投手張竣龍，陳重廷揮2分砲、楊家維敲3分全壘打，之後又以連續安打將得分拉開至雙位數。