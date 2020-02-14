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中職／平鎮體能操得夠 徐若熙加強重訓練壯身材

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
味全龍隊徐若熙。記者黃仲裕／攝影

準備迎接第一個正式職棒球季，味全龍隊18歲投手徐若熙被設定為味全龍隊的先發人選之一，經過去年冬季聯盟賽事磨練，今年再加強重量訓練強化身材，他也希望能在今年球季投出好表現，為明年一軍提早卡位。

徐若熙過去為青棒強權平鎮高中的王牌投手，去年選秀首輪第6順位被味全龍隊挑中，對龍隊總教練葉君璋來說也是驚喜的大禮，表現受高度期待，去年在冬盟出賽4場，例行賽3度先發共投10.2局失9分，季軍戰則以5局無失分表現奪勝投。

帶著豐富的收穫備戰新球季，徐若熙在今年初的重訓營下苦功，把重心放在重量訓練，「把自己做壯一點，因為身體比較單薄一點。」至於體能狀況他則頗有自信，徐若熙笑說，「在平鎮體能就跑滿多，跟這裡（味全）有得比。」

今年龍隊預計進行150場比賽，包括80場二軍賽事，替明年升一軍做準備，徐若熙對3月17日開打的二軍球季也抱持期待，「如果表現好，明年可以上一軍，每個人都會想上一軍，當然會期待如果表現好，明年選一軍名單的時候會考慮到我。」

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